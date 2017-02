Puheenaihe: Pitääkö isovanhempi palkita lomalla?

Lauantain lehdessä Kalevan kokoama Lauantaikäräjät-raati ottaa kantaa lapsenlapsen saaneiden oikeuteen ylimääräiseen lomaan.

Isovanhemmaksi tullut työntekijä saa teleoperaattori DNA:lla viikon palkallisen loman. Yritys haluaa uudenlaisella isovanhempainlomalla kannustaa työntekijöitään heidän uransa myöhäisemmässä vaiheessa.

DNA on mukana Väestöliiton hankkeessa, jossa haetaan keinoja yhdistää työ ja perhe-elämä nykyistä paremmin.

Pitääkö työpaikan palkita lapsenlapsen saanut työntekijä vapaalla?

Ratkaisu äänin 5-0 kyllä pitää palkita.

Väestöliiton Työ ja perhe -tiimin esimies Lassi Köppä perustelee Väestöliiton hanketta sillä, että vapaa mahdollistaa vielä työelämässä oleville isovanhemmille olla lapsenlapsen elämässä ja tukea samalla oman lapsen ruuhkavuosia.

– Lapsenlapset ovat isovanhemmille rikkaus. DNA:n antama esimerkki viitoittaa uudentyyppistä sosiaalista vastuullisuutta työelämässä, joka ei ole keneltäkään pois. Hektisen ja vaativat työelämän rinnalle tarvitaankin uudentyyppisiä avauksia ylisukupolvisten perhesuhteiden vahvistamiseen. Perheystävälliset ja lapsenlapsimyönteiset työpaikat ovat tulevaisuudessa työntekijöiden arvossa, Köppä toteaa.

Suomen Yrittäjänaisten toimitusjohtaja Marju Silander katsoo, että perhevapaiden kehittäminen tukee perheiden hyvinvointia. Hän huomauttaa, että pienten työnantajayritysten kustannukset eivät saa kuitenkaan kasvaa.

– Perheystävällinen työpaikka on hyvä juttu, ja suuret yritykset voivat tarjota tällaisiakin etuja. Suomalaisista yrityksistä kuitenkin jo lähes 94 prosenttia on alle 10 hengen yrityksiä. Erityisesti naisvaltaisten firmojen ongelmana on vauvalaskun maksattaminen äidin työnantajalla.

Opetusneuvos, Suomen Isovanhemmat ry:n jäsen Pekka Leinonen näkee lupaavia merkkejä siitä, miten nykynuoret tekevät elämisen laatuun liittyviä elämäntapamuutoksia.

– On merkkejä juomisen ja tupakoinnin vähenemisestä, alkamattomuudestakin, liikunnan päivittymisestä tai ainakin viikoittaistumisesta sekä sosiaalisen median käytön oheen tulleista elävien kanssakäymisten lisääntymisistä eli tapaamista.

Leinonen kertoo, että työelämässä oli ennen kuntakohtaisia palkkiolomia pitkästä palvelusta.

– Se oli kannustavaa. Nykypäivän työelämän puurtajat tarvitsevat kannustusta. Tervetuloa ”isovanhempiloma” työelämään!

Suomen Isovanhemmat ry:n perustajajäsen, Opettaja-lehden entinen päätoimittaja Hannu Laaksola toteaa, että isovanhemmat ovat kiireisen perheen tukiverkko arjessa.

–He tuovat lasten elämään lähellä oloa, rakkautta, arkielämän taitoja ja perinteitä, silloin, kun vanhemmilla ei ole aikaa. He antavat pehmeän sylin ja tukevan olkapään. Kun lapsista halutaan kasvattaa eheitä, rohkeita ja tasapainoisia, isovanhempien mukana olo lastenlasten elämässä on tärkeää. Nykyään isovanhemmat ovat vielä itsekin työelämässä ja aikataulujen sovittaminen voi olla heillekin vaikeaa. Isovanhemmalle annettava vapaa on siksi merkki, että heitä tarvitaan ja apua arvostetaan. Perheille tarjoaa kasvatusvastuun jakamista. Lapsille se on parhaimmillaan suuri ilo, koska ”mummo ja pappa ovat lomalla” heidän kanssaan.

Työelämän tutkimuslaitoksen tutkimusjohtaja Tuula Heiskanen Tampereen yliopistosta pitää DNA:n päätöstä kannatettavana.

–Peukutus DNA:lle. Yrityksen idea avaa tietä yhteiskunnalliselle keskustelulle keski-ikäisten työssä jaksamisesta tunnistamalla ja tunnustamalla heidän monisuuntaiset hoivavelvoitteensa. Tämä käytäntö on edelläkävijyyttä. Aika näyttää, mitkä ovat idean laajenemisedellytykset.

Mitä mieltä olet isovanhempainlomasta? Pitääkö isoäidiksi tai isoisäksi tulleille antaa vapaata? Vastaa kommentoimalla tätä juttua.