Puheenaihe: Onko tipattomalla tammikuulla merkitystä?

Sunnuntain lehdessä Kalevan kokoama Sunnuntaikäräjät-raati ottaa kantaa tipattomaan tammikuuhun ja uuden alkoholilain merkitykseen.

Uusi alkoholilaki sallii aikaisempaa vahvempien 5,5-prosenttisten alkoholijuomien myynnin ruokakaupoissa, kioskeissa ja huoltamoilla. Samalla puretaan useita vanhoja ravintola-anniskelua koskevia normeja.

Sallivan linjan vastapuoli arvioi, että uudistukset lisäävät alkoholin kulutusta ja haittoja. Miten alkoholinkäyttö Suomessa muuttuu nyt? Tarvitaanko enää tipatonta tammikuuta?

Ratkaisu äänin 4-1 kyllä on merkitystä tipattomalla tammikuulla.

Oululaisten St. Michaelsin sekä Pub Graalin ja Kuluman ravintoloitsija Perttu Virolainen kertoo, että eniten tipaton tammikuu näkyy ravintoloissa, kun se loppuu.

- Maata mullistava se ei ole, mutta jonkinlainen merkitys on, kun asiakkaat eivät osta tammikuun aikana kuten muulloin. En vastusta tätä kampanjaan, mutta itse en lähtökohtaisesti halua osallistua vastustamiskampanjoihin, joissa vastustetaan toisten tekemisiä.

Virolaisen mukaan ravintoloitsijat eivät ole saaneet vielä uudesta alkoholilaista virallista tietoa.

- Aukioloaikojen muutos on suurin asia, mutta on vielä puhdasta arvailua, miten se vaikuttaa. Ihmisten käyttäytymistä on vaikea arvioida. Paljon laissa on järkevää, kun se höllentää turhaa byrokratiaa. Aikaisemmin on valvottu sellaisia asioita, joissa ei ole ollut mitään järkeä.

Oululaisen Sonnisaari Panimo Oy:n toimitusjohtaja Timo Kanniaisen mielestä saatavuuden rajoittaminen ja alkoholinkäytön demonisointi eivät ratkaise alkoholiin liittyviä ongelmia.

- Panimomme kannustaa terveeseen alkoholinkäyttöön, johon ei kuulu runsas juopottelu eikä täten tarve paastolle. Toivomme alkoholia nautittavan laatu eikä määrä edellä, ja luontevammin myös yhdessä ruoan kanssa.

Kanniainen uskoo, että etyylialkoholin määrällisessä kulutuksessa nähtäneen alkuvuodesta pieni piikki uutuusarvon takia, mutta pitkällä tähtäimellä tämä tasaantuu.

- Kyseessä on kuitenkin vain 0,8 prosenttiyksikön korotus ruokakaupoissa ja kioskeissa myytävien juomien enimmäisalkoholipitoisuudessa.

Erikoislääkäri Arno Talvisara Oulusta kertoo pitäneensä ensimmäisen tipattoman tammikuun jo 20 vuotta sitten ennen kuin siitä puhuttiin.

- Tulin Meksikosta, olin syönyt ja juonut vähän liikaa, olo kyllästytti. Paastosin myös lihasta. Tajusin, että paastosta tuli hyvä olo. Tipattomasta tammikuusta syntyi perinne.

Arno Talvisara on nykyään kolme kertaa vuodessa noin kuukauden jakson alkuvuodesta, ennen kesälomaa ja kesäloman jälkeen alkusyksystä tipattomalla paastolla.

- Lääkärina voin sanoa, että maksa-arvot paranevat, painon saa hallintaan ja unet paranevat. Samalla tulee testattua suhdettaan alkoholiin. Vuoden alussa on hyvä tehdä inventaariota ja rauhoittaa viikonloppuja. Terveiset pyörälenkiltä Chiang Maista Pohjois-Thaimaasta!

Hyvinvointi lisääntyy

Tutkimusprofessori Pia Mäkelä Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta THL:stä sanoo, että tipaton usein lisää henkilökohtaista hyvinvointia.

- Joulukuun juhlissa on läträtty ja mässätty. Terveellisempi kuukausi houkuttelee. Tärkeintä tipattomassa on tutkiskella suhdettaan alkoholiin: mistä kertoo, jos kuukausi ottaa koville? Jos unen laatu paranee, stressivatsa lakkaa oireilemasta tai masentunut mieli kevenee, voi paremmasta olosta haluta pysyvämmän olotilan.

Mäkelä ehdottaa, että tipattomasta voi myös tehdä lievennetyn version niin, että esimerkiksi ei korkkaa kotona.

- Paussi alkoholinkäytöstä tekee hyvää maksallekin. Silti tipaton ei ole ratkaisu, jos maksa on vaurioitunut. Silloin kulutusta pitää vähentää pysyvämmin.

Ehkäisevän päihdetyön EHYT ry:n toiminnanjohtaja Juha Mikkonen uskoo, että alkoholin saatavuuden lisääminen kasvattaa kulutusta ja alkoholista aiheutuvia haittoja. Samalla ehkäisevän ja korjaavan päihdetyön tarve lisääntyy.

- Alkoholilaissa oli useita kohtia, jotka kaipasivat uudistusta, mutta saatavuuden lisääminen ei ole järkevää kansanterveyden eikä kansantalouden näkökulmasta. Uskonkin, että tipattomalle tammikuulle ja siihen liittyvälle keskustelulle on nyt entistä suurempi tarve. Samalla voimme miettiä alkoholin roolia osana yhteiskuntaamme ja kulttuuriamme. Tipaton on jo vuosikymmeniä jatkunut perinne, jota ihmiset viettävät vuodesta toiseen, ja uskon, että lakimuutos saattaa osaltaan jopa lisätä tipattoman suosiota.

