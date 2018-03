Puheenaihe: Onko suomalainen vieraantunut talvesta ja pakkasista?

On vieraantunut ja vieraantuu lisää. Noin 80% suomalaisista asuu alueella, jossa talvi on erilainen kuin pohjoisempana. Tämä väistämättä vaikuttaa siihen, että vieraantumista tapahtuu. "Lumi-inferno" käsitteen luoja tuskin on ollut vaikka nyt Sallassa, kun siellä on -35. Tekniikan kanssa ollaan vielä enemmän pulassa kuin ennen. Käydään hiihtämässä pitkästä aikaa ja bemarin avain taskussa. Avaimen kauko-ohjaimen patteri hyytyy ja eikä päästä enään autoon. Vastaus on, että "empä hokannu tuota". VR hankkii jatkuvasti kalustoa, jotka eivät toimi talvi-olosuhteissa, mutta kun hankinta-laki pakottaa näin toimimaan. Tien ylläpito kalusto on minimi standardinmukainen ja siihen varattava raha käsitykseni mukaan vähentynyt, koska keskimäärin tarvetta "on vähän". Merkkejä on.