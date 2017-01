Puheenaihe: Onko huippu-urheilu nyt tasa-arvoista Suomessa?

Lauantain lehdessä Kalevan kokoama Lauantaikäräjät-raati ottaa kantaa Vuoden urheilija -valintaan.

Leo-Pekka Tähti on ensimmäinen vammaisurheilija, joka on palkittu Vuoden urheilijana Suomessa.

Kiitospuheessaan Tähti uskoi paraurheilun ja pienten urheilulajien pääsevät nyt entistä enemmän esille. Samalla hän toivoi, että vammaisurheilua ei siliteltäisi liikaa.

Kohdellaanko huippu-urheilun eri lajeja nykyään tasa-arvoisesti Suomessa? Vai pitäisikö huippu-urheilussa keskittyä valtalajeihin?

Ratkaisu äänin 3–2 kyllä on tasa-arvoista.

Tietokirjailija, toimittaja ja filosofian tohtori Kalle Virtapohja sanoo, että huippu-urheilu on Suomessa tasa-arvoista, jos tasa-arvo ymmärretään niin, että lähtökohdat eivät estä nousua huipulle.

Virtapohja nostaa historiasta erilaisia esimerkkejä. Hänen mielestään Paavo Nurmi näytti, että köyhimmistäkin oloista voi nousta maailman parhaaksi. Mona-Lisa Pursiainen puolestaan kiihdytti Vuoden urheilijaksi ennen miehiä.

–Nyt Leo-Pekka Tähti kelasi Vuoden urheilijan tittelin, ansaitusti. Jos Tanja Poutiainen olisi jäänyt valittamaan, että hän ei ole tasa-arvoisessa asemassa alppimaiden laskijoiden kanssa, hän ei olisi olympiamitalisti alppihiihdossa, Virtapohja luettelee.

–Entä voisiko marokkolaisen miehen tytär nousta ainoaksi suomalaiseksi KOK-pomoksi? Kysykää Sari Essayahilta!

Myös Pohjois-Pohjanmaan liikunta ja urheilu PoPli ry:n puheenjohtaja Seppo Sammelvuo Pudasjärveltä pitää huippu-urheilua tasa-arvoisena Suomessa.

–Näin voidaan sanoa, kun Leo-Pekka Tähti valittiin vuoden urheilijaksi. Se tunnusti myös paraurheilun huippu-urheiluksi muiden tapaan. Hieno valinta. Muun urheilun osalta kaikilla lajeilla on ollut mahdollisuus arvokisoihin, jos vain valintakriteerit ovat ylittyneet. Lajien keskinäisen arvostuksen osalta ”kauneus on katsojan silmässä”. Siihen vaikuttaa myös mediajulkisuus, jota ei voi mittatikulla mitata. Rion olympialaisten kehnon menestyksen jälkilöylyissä oltiin vaatimassa myös tuen keskittämistä muutamaan lajiin. En kannata sitä. Huippu-urheilijoita löytyy pienistäkin lajeista.

Oululainen entinen huippu-uimari Maarit Sihvonen katsoo niin ikään, että huippu-urheilu toimii tasa-arvoisesti.

–Huippu-urheilu vaatii urheilijalta paljon olipa kyse sitten vammaisten huippu-urheilusta tai niin sanottujen terveiden huippu-urheilusta. Yhdenvertaisuus ja tasa-arvoisuus ovat tulleet myös huippu-urheilun arkeen.

OLS:n jääpallojaoston puheenjohtaja Jukka Jaatinen ei pidä huippu-urheilua tasa-arvoisena, koska eri lajien välillä on suuria eroja, kun verrataan kansainvälistä menestystä ja panostusta eri lajeihin.

–Toki, jos samoja lajeja verrataan lasten ja nuorten liikuttajana ja sitä kautta saatavaan hyötyyn, niin silloin ollaan lähellä tasapainoa ja -arvoa.

Jukka Jaatisen mielestä vammaisurheilu voi Suomessa hyvin ainakin julkisuuskuvan perusteella.

–Pelkkä valtalajeihin satsaus ei ole mielestäni hyvä asia. Lajien asemat vaihtavat paikkoja suosituimmuudessaan, menestyksessään sekä harrastajamäärissään. Pienille lajeille on myös löydyttävä paikkansa.

Entinen huippuhiihtäjä Pirkko Määttä Kuusamosta toteaa, että huippu-urheilu ei ole koskaan täysin tasa-arvoista.

–Parannettavaa on eniten mielipiteissä, arvostuksessa ja yleisessä ajattelutavassa. Ajatustapojamme muuttamalla päästään lähemmäksi tasa-arvoisempaa urheilua. Tasa-arvo toimii paremmin yksilö- kuin joukkuelajeissa.

Määtän mielestä tasoerot arvostuksessa ovat suuret miesten ja naisten välillä.

–Yleisesti ajatellaan, että tietyt lajit ovat miesten lajeja ja tietyt naisten lajeja. Tämä näkyy eri tasoilla satsauksissa ja treenivuoroissakin. Kansainvälisesti menestyneet naisten jalkapallo- ja jääkiekkojoukkueemme ovat täysin eri tasolla kuin paljon alemmalla tasolla pelaavat lukuisat miesjoukkueet.

Pirkko Määttä huomauttaa, että kaikilla ei ole kiinnostusta tai mahdollisuuksia harrastaa pelkästään valtalajeja.

–Liikunta on jokaisen perusoikeus ja keskeistä on liikuntaan osallistuminen. Liikunnan näkökulmasta on paljon lajeja, joita voi harrastaa. Mitä monipuolisemmin eri lajeihin voi osallistua sitä varmemmin löytyy myös tulevia huippuja.

