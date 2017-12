Puheenaihe: Oliko ennen paremmin?

Sunnuntain lehdessä Kalevan kokoama Sunnuntaikäräjät-raati oululaisista kansanedustajista vertaa Suomen satavuotiasta historiaa nykytilanteeseen ja ennakoi samalla tulevaisuutta.

Suomen 100-vuotisjuhlavuosi on ohi. Menneen vuoden 2017 aikana itsenäisyyttä on juhlistettu sadoissa tapahtumissa. Suomen sadan vuoden historiaa on kuvattu menestystarinaksi.

Olivatko olosuhteet ja ihmisen elämä ennen paremmin ja millä tavalla? Miten Suomi sekä Oulu menestyvät nyt ja lähivuosina? Miltä Suomen ja Oulun tulevaisuus näyttävät? Muuttuvatko asiat nykyistä paremmaksi?

Ratkaisu äänin 5-0 ei ollut ennen paremmin.

Keskustan Mirja Vehkaperä huomauttaa, että on vaikea arvottaa elettyä elämää ja nykyisyyttä toisiinsa.

– Väitän, että ihmisten onnellisuutta ei voida vertailla ennen ja nyt akselilla. Arvostan Suomen eteen tehtyä työtä: itsenäisyyden taisteluita, hyvinvointiyhteiskuntamme rakentamista ja yhtenäisyyttä. Vuosien varrella meistä on tullut sisukas kansa, joka pärjää maailmalla omilla vahvuuksilla. Ollaan tyytyväisiä saavutuksistamme, Vehkaperä sanoo.

Hänen mukaansa elämän perustarpeiden tyydyttäminen sekä huolenpito ovat kuulunut aina suomalaiseen yhteiskuntaan.

– Olosuhteet ovat kehittyneet muun muassa lääketieteen ja teknologian ansiosta parempaan suuntaan. Liikkuminen, matkustaminen ja langaton viestintä ovat mahdollistaneet uusien elinkeinojen syntymistä erityisesti Pohjois-Suomeen. Suomi pärjää, Oulu pärjää ja tulevaisuus tehdään yhdessä.

Tytti Tuppurainen sosiaalidemokraateista näkee Oulun kasvun perustuneen osaamiseen, ahkeruuteen ja tasa-arvoon.

– Meidän on jatkossakin yllettävä tasolle, jolla lunastamme paikkamme suurten kaupunkien joukossa pohjoisen pääkaupunkina. On sijoitettava koulutukseen ja hyvinvointiin. Varhaiskasvatuksen subjektiivinen oikeus palautetaan, ja nuorille turvataan peruskoulun jälkeiset opinnot aina tiedeyliopistoon saakka.

Tytti Tuppurainen ennustaa, että Oulun teatteri, sinfonia ja muu kulttuurielämä kukoistavat. Tulevaisuudessa myös Sanginjoen ulkometsä on suosittu suojelualue ja taimen nousee Hupisaarten puroihin.

– Kansainvälisessä Oulussa ollaan ölövinä keskenään yhdenvertaisia. Kaikki pidetään mukana.

Perussuomalaisten Ville Vähämäki kertoo, että eduskunnan tulevaisuusvaliokunta julkaisee alkuvuodesta ”Suomen sata uutta mahdollisuutta – radikaalit teknologiat” -julkaisun jatko-osan. Siinä listataan sata uutta innovaatiota ja sata uutta ammattia.

– Näistä löytyy Oululle ja koko Suomelle uusia menestyksen aihioita, Vähämäki toteaa.

Hän arvioi, että maailma muuttuu nopeasti ja teknologiat kehittyvät kiihtyvällä nopeudella.

– Muutos ei koskaan tule olemaan niin hidasta kuin se on nyt. Ratkaisemme ihmisten ja yhteiskuntien ongelmia ottamalla teknologioita käyttöön ja kehittämällä niitä edelleen. Näin muutamme maailmaa paremmaksi, aivan kuten tähänkin asti. Työt muuttuvat tulevaisuudessa paljon. Samoin niihin vaadittavat tiedot ja taidot. Juhlavuoden teeman mukaisesti tehkäämme Suomi paremmaksi yhdessä, tillsammans.

Vasemmistoliiton Hanna Sarkkinen sanoo, että moni asia on tänä päivänä paremmin kuin ennen, ihmiset elävät pidempään ja ovat koulutetumpia.

– Toisaalta edessämme on isompia ongelmia kuin ennen: ilmastonmuutos ja muut ympäristöongelmat uhkaavat ihmiskunnan olemassaoloa. Myös nyt keskuudessamme on köyhyyttä, osattomuutta, yksinäisyyttä ja maailmassa on sotia. Ihmiskunnalla on avaimet ongelmien ratkaisuun, mutta onko meillä viisautta niiden käyttämiseen?

Kokoomuksen Mari-Leena Talvitien mielestä Suomen ja Oulun menestystarina on onnistunut ihmisten, osaamisen ja yhteistyön voimin. On tarvittu lujaa tahdonvoimaa ja yhteistä arvopohjaa.

– Samoin tulevaisuus riippuu ihmisistä ja osaamisesta, sinusta ja minusta, meistä jokaisesta. Miten hyödynnämme ekologiset, taloudelliset ja sosiaaliset näkökulmat, tasapainon? Teemmekö kestäviä ja järkeviä päätöksiä arjessa, perheissä, työpaikoilla ja yhteiskunnassa?

Mari-Leena Talvitie nostaisi kehittämisen keskiöön ihmisten sujuvan arjen ja kohtaamiset, osaamisen ja kulttuurin, ympäristön ja liikkumisen, työpaikat ja viennin.

– Siten voimme rakentaa kestävää hyvinvointia ja menestyä, yhdessä.

