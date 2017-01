Puheenaihe: Näivettyykö Rotuaari Oulussa?

Lauantain lehdessä Kalevan kokoama Lauantaikäräjät-raati ottaa kantaa kävelykatu Rotuaariin ja sen tulevaisuuteen Oulussa.

Rotuaari on ollut keskusta-alueen vilkkain ydin. Nyt Stockmann poistuu Oulusta, jolloin Rotuaarilta katoaa vetovoimainen tavaratalo. Myös Pukumies lähti Rotuaarin varrelta.

Keskustassa on paljon muita tyhjiä liiketiloja. Uusi kauppakeskus Valkea ja sen lämmin kävelykatu sen sijaan vetävät ihmisiä. Arkkitehtikilpailun voittaja siivittää asemanseudun rakentamista. Mikä rooli Rotuaarille jää Oulun keskustassa?

Ratkaisu äänin 4-1 ei näivety.

Rotuaarin alullepanija ja ”isä” Hemmo Kuuranhallan mielestä Rotuaari on jo päässyt näivettymään, mikä hänen mukaansa johtuu osittain siitä, että nykyiset kadunpitäjät eivät ole tietoisia mitä kävelkadulla kuuluu olla.

– Kävelykadun olemusta pitää tarkastella siitä näkökulmasta, onko se kaupallisesti elävä ja runsas. Monipuolisuuteen kuuluu tapahtumallisuus. Jos näin ei ole, vaatii kävelykatu lisätoimenpiteitä.

Oulun Liikekeskus ry:n toiminnanjohtajana 2000-luvun alussa työskennellyt Heikki Viertola sen sijaan uskoo, että Rotuaari ei näivety, vaikka siltä saattaa näyttää.

– Uudistus- ja rakennustyöt ovat väistämättömästi lamaannuttaneet toimintaa. Tähän vielä Stockan ja Anttilan ”kuolemat”. Tämä on väliaikaista. Nämä työt tulee nähdä muutoksena parempaan. Ylimenokausi rassaa. Uudistunut ja laajentunut Rotuaari, tori, suistoalueet, puistot, toivottavasti asemanseutu ja Hallituskatu luovat ihmisennäköisen vetovoimakeskuksen, jossa viihdytään ja viivytään. Ytimenä Rotuaari. Nyt on Suomen juhlavuosi teemalla Yhdessä ja myös Rotuaarin, joka alkoi 1987. Lopulta Rotuaarinkin kukoistus löytyy yhdessä tekemisen meiningistä. Uskon, että sitä löytyy.

Rotuaarilla toimivan Sunkoru Oy:n kauppias Aki Keisu näkee myös nykytilanteen avaavan mahdollisuuksia.

– Oulun keskusta on pitkään ollut ”täynnä”, eikä ole ollut tarjolla riittävän suuria tiloja, jotta uusi merkittävä toimija olisi tänne sopinut. Valkea on hieno kauppakeskus ja tuo keskustalle selkeää lisäarvoa, samoin Kivisydän. Kaikki eivät kuitenkaan sovi kauppakeskuksiin, monet laadukkaat brändit eivät suostu menemään sisälle, josko sijoittuisivat Rotuaarille tulevaisuudessa.

Aki Keisu huomauttaa, että Oulu ja sen ympäristön ennustetaan kasvavan valtavasti.

– Kasvua voi ajatella vaikka niin, että joka toinen vuosi Tornion kaupungin verran asukkaita tulee Ouluun. Palveluja tarvitaan.

Oulun keskustassa asuva kansanedustaja ja kaupunginvaltuutettu Tytti Tuppurainen (sd.) sanoo suhtautuvansa intohimoisesti Rotuaariin. Hän on myös Oulun keskustan suuralueen yhteistyöryhmän puheenjohtaja.

– Rotuaari on kehittämisen väärti. Suunnittelukilpailulla saisimme uusia ideoita. Eräs aihe olisi aukio-osuuden kattaminen modernein, luovin ratkaisuin: katu on nyt sulana, mutta olemme sään armoilla. Se rajoittaa ympärivuotisia tapahtumia.

Tytti Tuppuraisen mielestä Rotuaarin pitää yltää Tuomiokirkolle, mikä toisi kaupungintalon ja historiaa esille.

– Matkailullinen näkökulma on tärkeä, Rotuaarilta on hyvä yhteys torinrantaan. Siisteys, isot roskikset, esteettömyys, valaistus ja kunnolliset pyöräparkit lisäävät viihtyvyyttä. Tyhjiin liiketiloihin on saatava vipinää. Kaupallinen veturi tarvitaan. Onneksi on asukkaita Rotuaarin varrella, se tuo turvallisuutta.

Arinan markkinointijohtaja Pasi Ruuskanen sanoo, että Rotuaari on kävelykatualueena laajentunut kaupungin suunnitelmien ja kaavoituksen mukaisesti Kirkkokadulta ja Kauppurienkadulta myös Isokadulle.

– Oulun keskusta on Pohjois-Suomen merkittävin palvelu- ja tapahtumakeskittymä. Pysäköinti- ja joukkoliikenneratkaisut vauhdittavat vasta käynnistynyttä rakentamista ja liiketilat ovat lähivuodet muutoksessa. Asuntorakentaminen lisää lähipalvelujen kysyntää ja keskusta palvelee samalla koko laajaa talousaluetta. Ostovoiman kehittyminen luo edellytyksiä palvelujen edelleen kehittämiselle, Ruuskanen toteaa.

