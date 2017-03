Puheenaihe: Hyötyykö Suomi EU:sta?

Lauantain lehdessä Kalevan kokoama Lauantaikäräjät-raati ottaa Euroopan unionin merkitykseen Suomelle.

EU-maiden johtajat kokoontuvat lauantaina 25.3. juhlistamaan 60-vuotiasta Rooman sopimusta, joka on yksi Euroopan unionin perustamisasiakirja.

Nyt unionia huojuttavat Britannian eroneuvottelut sekä populististen voimien vaatimukset.

EU:n tulevaisuus nähdään eri nopeuksien unionina, jossa ydinryhmä etenee nopeammin kuin muut. Suomi on ollut EU:n täysjäsen vuodesta 1995. Mitä hyötyä EU:sta tulee Suomelle?

Ratkaisu äänin 4-1 kyllä hyötyy.

Suomen kommunistisen puolueen SKP:n pääsihteeri Petra Packalén katsoo, että EU kaventaa demokratiaa ja kansallista itsemääräämisoikeuttamme.

- Uusliberalistinen talouspolitiikka ylläpitää työttömyyttä, heikentää työehtoja, murentaa julkisten palvelujen rahoitusta ja voimistaa yksityistämistä. Euroopassa on nähtävissä leikkauspolitiikan huonot vaikutukset ihmisten perusturvaan.

Petra Packalénin mielestä EU on kiihdyttänyt maatilojen lopettamista ja maaseudun autioitumista ja se pyrkii vahvistamaan suurpääoman asemia maailmanlaajuisessa kilpailussa luonnonvarojen hallinnasta.

- EU ajaa suuryhtiöiden ja rikkaan vähemmistön etuja, hän toteaa.

Packalén näkee militarisoitumisen kiihtyneen Euroopassa.

- EU:n pyrkimys muodostaa oma sotilasliitto on ristiriidassa Suomen liittoutumattomuuden kanssa. Se myös kytkee meitä hyökkäysliitto Naton toimintaan.

Naisjärjestöjen keskusliiton puheenjohtaja, kansanedustaja Eva Biaudet (r.) sanoo, että EU on vahva kansainvälinen toimija. Se on hänen mielestään muun muassa YK:ssa tasa-arvon puolustaja, kehitysyhteistyötoimija, ilmastosopimuksen promoottori, avoimuuden, sosiaalisen oikeudenmukaisuuden ja oikeusvaltion perikuva.

- Soisi sen olevan kaikkea tätä vielä vahvemminkin. Yhdessä, toimien ihmisarvon puolesta.

Biaudetin mielestä suomalaiset hyötyvät EU:sta.

- Olen melkein unohtanut, että piti muistaa vaihtaa valuuttaa, kun matkusti Euroopassa. Tukholmaan mennessä riittää onneksi muovi. Kun matkustaa Wieniin, Pariisiin tai Brysseliin tuntuu kuin kävisi naapurissa. Hammasharja mukaan vain. Koska olen eurooppalainen.

Kymppi Group Oy:n oululaisen toimitusjohtaja Johanna Koskelaisen mielestä EU on selkeästi positiivinen asia suomalaiselle kansainvälisessä kaupassa toimiville yrityksille.

Hänen mukaansa suomalaisten yritysten tuotteiden sekä palvelujen myyminen sisämarkkinoilla ovat helpottunut EU-jäsenyyden myötä.

- Jäsenmaiden rajoja ylittävät kauppa on tullivapaata, kansalaisten liikkuminen Schengen alueella mutkatonta sekä yhteinen valuuttamme on poistanut valuuttariskit. EU maissa ulkomaisten yritysten tasapuolisessa kohtelussa on vielä kehittämisen varaa ja jäsenmaiden tulisi varmistaa tapapuoliset toimintaedellytykset kaikille yrityksille, sillä edelleen törmäyksiä tulee joskus kansallisen protektionismin kanssa.

Oulun lyseon lukion IB-linjan opiskelijan Aleksanteri Kekosen mielestä EU tarjoaa useita etuja kansalaisille.

- Suomalainen voi elää, työskennellä, opiskella, matkustaa ja käyttää terveydenhuollon palveluja vapaasti toisessa EU maassa.

Aleksanteri Kekosen mielestä on keskeistä myös huomata, että suomalaiset yrittäjät, yhteisöt ja yliopistot saavat merkittävästi EU-tukia niin maatalouteen kuin huippututkimukseen ja suomalaiset yritykset hyötyvät EU:n toimivista sisämarkkinoista.

- Lisäksi Suomella on EU-jäsenyyden ansiosta mahdollisuus vaikuttaa kansainvälisiin poliittisiin kysymyksiin. Hyötyjen valossa Suomen EU-politiikalle on löydettävä tämänhetkisellä keskitiellä parempi pito, vaikkei sää sitä sallisikaan, Kekonen vaatii.

Palkansaajajärjestöjen EU-edustuston FinUnionsin johtaja Aleksi Kuusisto muistuttaa, että Suomi on pieni maa Euroopan laidalla.

- Vain yhdessä muiden kanssa, osana Euroopan unionia, asemamme voi olla turvallinen, voimme menestyä globaalissa taloudessa ja meillä voi olla rooli maailmanpolitiikassa. Siksi on Suomen etu pitää huolta EU:n toimintakyvystä ja pysyä sen päätöksenteon ytimissä.

Aleksi Kuusiston mukaan EU:n suurin saavutus on ollut pitää yllä rauhaa perinteisesti sotaisassa Euroopassa.

- Keskeistä on ollut myös maailman suurimman talousalueen, EU:n sisämarkkinoiden, luominen sekä maailmanmarkkinoiden avaaminen EU:n yhteisen kauppapolitiikan avulla. Nämä ovat mahdollistaneet Suomen yritysten kasvun. Ilman sitä suomalaiset olisivat paljon nykyistä köyhempiä.

