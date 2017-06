PS:n Pohjois-Savon piirijohtaja erosi

Oulun Ps:set eivät hajoa. Näin on Kalevassa kerrottu. Jatkossa en äänestä perussuomalaisia. Ketään heistä en äänestänyt, vaan maltillisempaa linjaa, ns soinilaisia. Toki kriittinen voi olla ja saa olla EU-asioissa, mutta maahanmuuttajat ovat jo toinen asia. Kaikkinainen kansan kiihottaminen, rasismi ja väkivalta on kiellettävä totaalisesti.. On hyvä muistaa historiasta kuinka me suomalaiset olemme joutuneet turvautumaan naapureihimme, eniten varmaan Ruotsiin. Suomalaisia on muuttanut runsain määrin myös Amerikkaan ja Australiaan 1900-luvun alussa ja myöhemminkin sotien aikana ja sotien jälkeen, ns työn ja paremman elämän toivossa. Jos olet valmis auttamaan apua tarvitsevia ns joskus voit itsekin saada apua.