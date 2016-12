PS-nuorten videolla yhdellä ruoskijoista on kasvonaamari rkp-johtajasta – Kohde: ”Mautonta”

Perussuomalaisten nuorten julkaisema kohuvideo suututtaa rkp:läisiä. Videolla ruoskitaan Helsingin tuomiokirkon portaita kiipeävää vähäpukeista miestä ja todetaan, että pakko ei ole kuin kuolla ja opiskella ruotsia. Video kannustaa taistelemaan pakkoruotsia vastaan ja liittymään perussuomalaisiin nuoriin.



Rkp:n puheenjohtaja Anna-Maja Henriksson pitää videota vastenmielisenä. Hän perää perussuomalaisten puheenjohtajalta Timo Soinilta (ps.) ja oikeusministeri Jari Lindströmiltä (ps.), hyväksyvätkö he tällaisen viharetoriikan, joka suuntautuu niin ruotsin kieltä kuin luterilaista kirkkoa kohtaan.



Yksi ruoskijoista esiintyy videolla Henrikssonin naamarilla.



– Video on erittäin mauton. Perussuomalaisten nuorten tavoitteena on provosoida, mutta tämä video on mauton ja käsittämätön. Se osoittaa piittaamattomuutta siitä, mikä on arvokasta. Tämä ei ole oikea tapa tehdä politiikkaa. Siksi haluaisin tietää Soinilta ja Lindströmiltä, onko tämä video heidän mielestään hyväksyttävä tapa kommunikoida, Henriksson sanoo.



Soini ja Lindström eivät vastanneet Lännen Median yhteydenottopyyntöön.





Videolla ruoskittavana esiintyy perussuomalaisten nuorten väistyvä puheenjohtaja Sebastian Tynkkynen. Hän perustelee videota sillä, että kun asiaperusteet pakkoruotsia vastaan eivät ole tuottaneet tulosta, nyt halutaan vedota tunteisiin.



– En tiedä, mistä asiaperusteita hän puhuu. Demokratia on sitä, että meillä on vaaleilla valittu eduskunta ja siellä käydään keskustelua, Henriksson sanoo.



Perussuomalaiset eivät ole olleet tyytyväisiä hallitusohjelmassa luvatun kielikokeilun etenemiseen. Siinä kokeiltaisiin alueellisesti joissakin kunnissa kielivalikoiman laajentamista ilman pakollista toisen kansalliskielen opiskelua.



– Rkp ei ole hallituksessa. Video on ihmeellinen tapa käydä hallituksen sisäistä keskustelua, jos siitä on kysymys, Henriksson sanoo, kun kuulee yhden ruoskijoista esittävän opetusministeri Sanni Grahn-Laasosta (kok).





Rkp:n nuorisojärjestön jäsen kirjoitti Twitterissä, että ”jos PS-nuorten poliittista kypsyyttä mitattaisiin kuin joulukinkkua, niin he olisivat vielä sikalassa”. Puheenjohtaja Henriksson tykkäsi tästä Twitterissä olleesta virkkeestä.



– En tiedä, kuka on twiitin kirjoittaja, mutta se pitää paikkansa, että olen painanut tykkäysnappia. Mutta se on sivuseikka koko tässä asiassa. Olisi ollut parempi, että en olisi tykännyt.



– Mutta välillä se on näin, että kun on itse aktiivinen myös Twitterissä, joskus tulee painettua liikaakin. Nyt kadun sitä, että olen tykännyt twiitistä, joka on jonkun toisen kirjoittama, Henriksson sanoo.



Kokoomuksen kansanedustaja Pauli Kiuru pitää perussuomalaisten nuorten videota huonona huumorina. Kiurun aloitteesta eduskunta hyväksyi lausuman, jonka mukaan hallituksen pitää selvittää edellytykset alueellisiin kielikokeiluihin ilman velvoittavaa toisen kansalliskielen opiskelua.



– Mutta provosointi ei ole sivistynyttä eikä tarpeellista missään määrin, hän sanoo kohuvideosta.



Rkp:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Stefan Wallin totesi videosta, että häntä tuollaiset hölmöydet eivät kiinnosta pätkääkään.