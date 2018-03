Professori: Uudet vaalit hyödyttäisivät lähinnä demareita ja vihreitä - Sipilän puheiden taustalla enemmän turhautuneisuus

Hra:Sipilä on bisnes herra,aiva samoin kuin Ay:toverit myös ajaa omaa etuaan se on näyty käytännös jo vuosia.

Bisnes herrat eivät sovellu maammeasioita ajaan,näin se on tosi.

Suomi ajetaan ahdonkoon,ja hyväpalkkaiset joilla on mahdolisuus he muuttavat ulkomaille.

Niin tutkimattomat ovat herrojen tiet?