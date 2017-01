Professori: Soinilta korkean profiilin ilmoitus Suomen Venäjä-huolesta

Kansainvälisen oikeuden ja ihmisoikeuksien professori Martin Scheinin nostaa ulkoministeri Timo Soinin (ps.) keskiviikkoisesta Turkin vierailun puheesta esille sen sisältämän Venäjä-kritiikin.



– Esitettynä Turkissa ja Turkille se voidaan nähdä korkean profiilin ilmoituksena, että Suomi on huolissaan Venäjästä ja myös Venäjän ja Turkin laajenevasta yhteistyöstä.



Soini totesi puheessaan Turkin suurlähettiläspäivillä Venäjän kiristäneen viime vuosien toimillaan eurooppalaista turvallisuusympäristöä. Tämä on vaikuttanut negatiivisesti myös Itämeren alueelle.



Suomen ulkoministeri katsoo Suomen ja Turkin jakavan samanlaiset demokraattiset arvot perusperiaatteina.



Tämä voi ensi kuulemalta ja viime aikojen Turkki-uutisten perusteella särähtää korvaan, mutta Scheininin mukaan toteamus saa lisää sisältöä puheen muista osista, joita voi pitää diplomaattisin sanakääntein esitettynä kritiikkinä.



Soini viittaa muun muassa ihmisoikeuksien ja sananvapauden täydelliseen kunnioitukseen.



– Maani (Suomi) haluaa pitää Turkin lähellä Eurooppaa ja sen arvoja. Euroopan unioni, Euroopan neuvosto ja Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestö ovat ilmaisseet nämä arvot, Soini jatkoi.



Euroopan yliopistollisessa instituutissa Firenzessä työskentelevä Scheinin korostaa, että ulkoministerin puheessa tulee selvästi ilmi torjuva kanta kuolemanrangaistukseen ja se, ettei rangaistuksen palautus jäisi vaille seurauksia.



– Kritiikkiä ei nimenomaisesti kytketä Suomen tukeen neuvotteluille Turkin ja EU:n välillä, mutta tämä tehdään välillisesti puheen rakenteen kautta. Tämä on normaalia diplomatiaa, hän jatkaa analysointia.



Ihmisoikeusprofessorin oma kritiikki kohdistuu puheen osuuteen, jossa käsitellään Turkin roolia pakolais- ja siirtolaisvirran torjunnassa.



Soinin mukaan EU:n ja Turkin yhteistyö on ollut tässä yhteydessä onnistunutta. Se on vähentänyt sekä Välimereen hukkuvien ihmissalakuljetuksen uhrien että EU:n laittomasti tulevien ihmisten määrää.



– Monet ovat toista mieltä ja pitävät EU:n ja Turkin välistä sopimusta pakolaisvirran pysäyttämisestä huolestuttavana tai jopa tuomittavana. Yhden reitin sulkeminen on johtanut toisten reittien käytön lisääntymiseen, ja tuolloin matka on vaarallisempi eikä väite hukkumiskuolemien vähenemisestä taida pitää paikkaansa, Scheinin muistuttaa.



Soinin esiintyminen Ankarassa oli ensimmäinen kerta, kun Suomen ulkoministeri on kutsuttu puhujaksi Turkin suurlähettiläspäiville.



Soinin Turkin vieraili päättyy torstaina.