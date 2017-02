Professori Sipilä-vyyhdistä: ”Osoittaa, että sananvapaus on hyvissä kantimissa”

Pääministeri Juha Sipilään (kesk.) liittyvä Terrafame-uutisointi jälkipyykkeineen on varsin poikkeuksellinen tapahtumasarja, arvioi Helsingin yliopiston viestintäoikeuden professori Päivi Korpisaari.



– Vyyhti osoittaa, että Suomessa sananvapaus on hyvissä kantimissa, kun pelkät väitteetkin painostusyrityksistä uskallettiin tuoda julkisuuteen, Korpisaari tulkitsee.



Korpisaaren mukaan vyyhti on myös osoitus tiedotusvälineiden hyvin toimivasta itsesääntelyjärjestelmästä.



– Julkisen sanan neuvosto on antanut aika paljonkin langettavia päätöksiä, eli ei voida sanoa, että se vain suojelisi omiaan. Neuvosto on senkin takia nauttinut luottamusta ja arvostusta, Korpisaari sanoo.



– Toimivalla itsesääntelyjärjestelmällä on iso rooli, joka vähentää painetta siihen, että tuomioistuimet ryhtyisivät ratkaisemaan sananvapausasioita, hän jatkaa.



Julkisen sanan neuvosto (JSN) antoi torstaina ensimmäiset kaksi päätöstään Terrafame-uutisoinnista.



Suomen Kuvalehti sai langettavan päätöksen, koska Ylen päätoimittaja Atte Jääskeläinen joutui lehden jutussa erittäin kielteisen julkisuuden kohteeksi, mutta hänelle ei varattu riittävää tilaisuutta tulla kuulluksi jutun yhteydessä.



Lehti pyysi Jääskeläiseltä kommenttia sähköpostilla ja tekstiviestitse keskellä yötä alle tunti ennen jutun julkaisemista. JSN katsoi, että jutun julkaisua olisi voitu lykätä Jääskeläisen kuulemiseksi.



Samalla neuvosto linjasi, että erittäin kielteisen julkisuuden kohteeksi joutunutta on ensisijaisesti pyrittävä kuulemaan jo alkuperäisessä jutussa ja vasta toissijaisesti turvauduttava kuulemiseen jälkeen päin.



Neuvoston mukaan nykyisessä digiajassa samanaikainen kuuleminen korostuu, koska jatkojutut ja kielteisen julkisuuden kohteeksi joutuneen omat kannanotot eivät välttämättä tavoita alkuperäisen jutun yleisöä.



– Kyllähän kuuleminen jää pelkäksi muodollisuudeksi, jos kuulemispyyntö lähetetään keskellä yötä. Oli silti ihan hyvä, ettei neuvosto asettanut kuulemiselle mitään aikarajoja, koska ne vaihtelevat jutun kiireellisyyden, välineen julkaisusyklin, muun uutisoinnin ja monien muiden asioiden nojalla, Korpisaari toteaa.



JSN käsitteli poikkeuksellisesti myös Ylen Sipilään liittyvän Terrafame-uutisoinnin, vaikka tähän ei ollut Sipilän suostumusta. Neuvosto perusteli ratkaisuaan asian painavalla yhteiskunnallisella merkityksellä. Yksi neuvoston jäsen ei olisi ottanut asiaa käsiteltäväksi ilman Sipilän suostumusta.



Yle pyysi Sipilältä kommenttia sähköpostitse tämän avustajien välityksellä pari tuntia ennen jutun julkaisemista. Sipilän mielestä hän ei saanut riittävästi aikaa vastata. Sipilä sanoi myöhemmin eduskunnan kyselytunnilla useita kertoja, että hänellä olisi ollut Journalistin ohjeiden mukainen oikeus samanaikaiseen kuulemiseen Ylen jutussa.



– Neuvosto on perinteisesti ollut aika herkkä sille, että muut tahot kuin neuvosto alkavat tulkitsemaan hyvää lehtimiestapaa, Korpisaari huomauttaa.



JSN katsoi, että vaikka Sipilä joutui kielteisen julkisuuden kohteeksi, julkisuus ei ollut erittäin kielteistä, eikä kuulemisvelvoitetta näin ollen syntynyt. Yksi neuvoston jäsen oli toista mieltä ratkaisusta.



JSN:n mukaan kuulemisvelvoite olisi täyttynyt, vaikka Sipilään kohdistuva julkisuus olisi ollut erittäin kielteistäkin, koska Yle siteerasi Sipilän toiselle tiedotusvälineelle antamaa kommenttia aiheesta.



JSN kehotti tiedotusvälineitä harkitsemaan tarkasti, aiotaanko jutussa esittää tietoja, jotka asettavat henkilön tai tahon erittäin kielteiseen julkisuuteen. Neuvoston mukaan tiedotusvälineiden tulisi myös arvioida nykyistä tarkemmin, milloin kyse on samanaikaisesta kuulemisesta ja milloin tavanomaisesta haastattelusta.



– Omana näkemyksenä sanoisin, että samanaikaista kuulemista ei pitäisi ajatella vain Journalistin ohjeisiin perustuvana muodollisuutena, vaan kyllähän sillä on ihan aitoa merkitystä myös jutun sisältöön, varsinkin jos kyseessä on asia, josta uutisoidaan ensimmäistä kertaa, Korpisaari huomauttaa.



JSN jatkaa Terrafame-vyyhdin käsittelyä kahden kantelukokonaisuuden kautta. Toisessa niistä käsitellään paljon julkisuutta saanutta kysymystä siitä, onko Ylen johto rajoittanut toimittajien sananvapautta Terrafame-aiheen käsittelyssä.



Kanteluiden käsittelyn lisäksi JSN valmistelee lausumaa siitä, onko pääministeri Sipilä rajoittanut Ylen tai sen toimittajien sananvapautta.