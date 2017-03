Professori: Rikoksesta epäiltyjen hoitajien jatkaminen töissä ongelmallista

Turun yliopiston työoikeuden professori Seppo Koskinen pitää ongelmallisena sitä, että Turun Kupittaan sairaalassa rikoksista epäiltyjen hoitajien on annettu jatkaa työssään.

Kolmea hoitajaa epäillään yhteensä 13 rikoksesta, muun muassa vapaudenriistosta, törkeästä pahoinpitelystä ja useista pahoinpitelyistä. Yksi epäillyistä on jo eläkkeellä, mutta kaksi muuta jatkaa hoitotyössä.

Koskinen ei tunne tapauksen yksityiskohtia. Hänen mukaansa usein on kuitenkin niin, että kun epäilty on virkasuhteessa, tämä pidätetään virantoimituksesta tutkinnan ajaksi.

- Nämä hoitajat ovat todennäköisesti kunnallisia viranhaltijoita. On ongelmallista, että he ovat töissä rikostutkinnan aikana, koska virkasuhteessa julkisen vallan käyttäminen on keskeinen asia, Koskinen sanoo.

Virkasuhteessa nuhteettomuuden vaatimus korostuu.

- Jos käyttää julkista valtaa, pitää olla nuhteettomampi kuin sellaisen, joka on työsopimussuhteessa. Sopii huonosti yhteen, että henkilö käyttää julkista valtaa samaan aikaan kun on rikostutkinnan kohteena.