Professori pitää painostusta todennäköisenä merimiesten palkkariidassa - "Vaikea antaa periksi"

Filippiiniläisiä monimurtaja-alukselleen muutaman sadan euron kuukausipalkalla palkannut Alfons Håkans voi todennäköisesti joutua kuljetusalan ammattijärjestöjen painostustoimien piiriin, arvioi työoikeuden professori Seppo Koskinen Turun yliopistosta Lännen Medialle.

Lännen Media kertoi lauantaina (8.7.), että turkulainen Alfons Håkans Oy -yhtiö on palkannut Thetis-monitoimimurtajalleen filippiiniläisiä merimiehiä noin 550 dollarin eli alle 500 euron kuukausipalkalla. Ylitöineen ja muine lisineen työntekijöiden palkka jää alle 800 euron kuukaudessa.

Alfons Håkans -yhtiö on suorittanut myös Liikenneviraston tilaamia jäänmurtourakoita. Itse alus on rekisteröity Kyprokselle, ja työntekijät on palkattu Alfons Håkanin Virossa rekisteröidylle tytäryhtiölle. Yhtiön toimitusjohtaja Joakim Håkans on kertonut Lännen Medialle (8.7.), että kyse on parista työntekijästä.

Suomen Merimiesunionissa työskentelevä Kansainvälisen kuljetusalan liiton ITF:n koordinaattorin Kenneth Bengtsin mukaan matruusin peruspalkan pitäisi kansainvälisin sopimuksin noin 1 100 dollaria (noin 1 000 euroa) kuukaudessa, minkä lisäksi tulisivat muut korvaukset.

Kypros luetaan niin sanottuihin mukavuuslippuvaltioihin, joissa ITF:n mukaan ovat maksut muita maita alemmat. Järjestö on esittänyt työehtosopimuksia, joita noudatettaisiin myös mukavuuslippulaivoissa.

- ITF valvoo mukavuuslippulaivojen työsuojelu- ja palkkausasioita, ja se on Suomessa monta kertaa asettanut lastaus- tai purkamiskieltoon näitä aluksia, Koskinen sanoo.

Hänen mukaansa tietojen valossa näyttää siltä, että Alfons Håkans -yhtiön alaisille muutamalle työntekijälle on maksettu suosituksiin nähden liian pientä palkkaa.

- Käytännössä tällainen tilanne olisi mahdollinen, että jollakin pakotteilla yritettäisiin saada tämä Kyproksen lipun alla liikkuva laiva sopimuksen piiriin, hän jatkaa.

Koskinen kertoo itse olevansa parhaillaan mukana oikeuskiistassa, jossa käsitellään, millaisiin painostustoimenpiteisiin ITF ja sen alainen Merimiesunioni voivat ryhtyä ja kenen kanssa. Kiistassa osapuolena on venäläinen varustamo, ja Venäjää ei lasketa mukavuuslippuvaltioihin toisin kuin Kyprosta.

- Vakiintunut käytäntö on merenkulussa ollut vuosikymmenet, että ITF on saanut näin tehdä. Tässä oikeusriidassa mietitään vasta ensimmäistä kertaa sitä, onko ITF:n harjoittamalle painostukselle rajoja.

Yhtiö: painostusta jo

Alfons Håkansin toimitusjohtaja Joakim Håkans kokee Lännen Median haastattelussa (8.7.), että Merimiesunioni painostaa varustamoa jo. Hänen mukaansa yhtiö ei pystyisi toimimaan kansainvälisesti kilpaillulla markkinoilla, jos kaikkien työntekijöiden osalta sovellettaisiin suomalaisia työehtosopimuksia.

Hän toteaa, että heillä on aluksillaan sekamiehitystä, ja osalla henkilökunnasta on suomalaiset sopimukset.

Håkans on eri mieltä Merimiesunionin kanssa kiistassa.

Liikennevirasto on tietoinen Alfons Håkans -yhtiön filippiiniläisistä työntekijöistä. Viraston talvimerenkulkuyksikön päällikkö Markus Karjalainen on kertonut (8.7.), että Liikennevirasto on tehnyt kaiken sen, minkä se pystyy tekemään joutumatta markkinaoikeuteen.

Professori Koskinen ei osaa arvioida, miten jäänmurtaja-alusta voisi tarkemmin painostaa.

- Jos neuvotteluissa ei päästä sovintoon, niin ITF:n edustajan Merimiesunionin on vaikea antaa periksi. Että joitakuita ei kohdeltaisikaan, kuten unioni kohtelee muita mukavuuslippulaivoja, hän sanoo.