Professori Mäenpää: Ratkaisevaa, missä vaiheessa sopimus oli - "Pääministerin pitäisi olla huolellinen"

Oliko pääministeri Juha Sipilällä (kesk.) mahdollisuus vaikuttaa Intiassa vienninedistämismatkalla oululaisen Chempolis-yhtiön kauppaan intialaisen öljy-yhtiön NRL:n kanssa? Chempoliksen omistajana on noin viiden prosentin osuudella Sipilän lasten Fortel Invest.



Hallinto-oikeuden professori Olli Mäenpää Helsingin yliopistosta sanoo, että yksi olennainen asia on se, missä vaiheessa neuvottelut ja sopimukset olivat ennen matkaa.



– Jos asiat oli jo diilattu valmiiksi, eikä tällä vierailulla olisi voitu vaikuttaa, se olennaisesti heikentää esteellisyysperustetta, joka saattaisi syntyä.



Jos vierailulla ei enää olisi voitu vaikuttaa asiaan, puolueettomuuden vaarantumisepäilyjä ei olisi.



– Se ei poista sitä ajatusta, että pääministerin pitäisi olla huolellinen ja varovainen etukäteen, millaisia yhteyksiä hän matkoillaan tekee, Mäenpää sanoo.





Iltalehti uutisoi tiistaina, että viime helmikuussa Sipilän kanssa Intiassa vieraili suomalainen yritysvaltuuskunta, johon osallistui muun muassa Chempolis Oy. Lehden mukaan vierailun viimeisenä päivänä Chempolis kertoi rakentavansa 110 miljoonan euron arvoisen biojalostamon Koillis-Intiaan.



Sipilä kommentoi sähköpostitse Iltalehdelle, että suomalainen biotalousosaaminen oli esillä Intiassa pääministereiden tapaamisessa yleisesti.



Mäenpää tähdentää, että pääministerin toimenkuvaan kuuluu viennin edistäminen eikä hän näe yleisellä tasolla toimimisessa esteellisyyttä.



– Mutta jos on menty vähänkin pitemmälle suosittelevaan suuntaan, niin siinä kyllä tulee vakavampi arvio esiin.





Jalostamohanke on Intian matkaa vanhempi. Chempolis allekirjoitti kumppanuussopimuksen biojalostamosta NRL:n kanssa lokakuussa 2014 Helsingissä, sekä Intian presidentin Pranab Mukherjeen että tasavallan presidentti Sauli Niinistön läsnäollessa. Sitä ennen hankkeesta oli aiesopimus.



– Miljoonien kauppa on vieläkin tekemättä. Ensin pitää perustaa ja rahoittaa joint venture -yhtiö (yhteisyritys), kertoo Chempolis Oy:n toimitusjohtaja Esa Rousu Lännen Medialle.



Rousu sanoo, että helmikuisella matkalla Intiassa sovittiin hankkeeseen liittyvän yhteistyön jatkumisesta. Hänen mukaansa intialaisen tahon aikeesta ostaa suomalaista teknologiaa kerrottiin laajasti myös sikäläisessä lehdistössä.

Chemipolis Oy avasi vuonna 2010 Oulussa bioetanolin tuotantolinjan, ja jalostamo toimii myös tutkimus- ja tuotekehityskeskuksena. KUVA: Tapio Maikkola / Arkisto

Rousun mukaan intialainen ja suomalainen taho halusivat tavata toisensa ja vaihtaa kuulumisia kuten Finpron järjestämillä matkoilla on tapana.



– Matkalla kerrotaan projektien vaiheet. Ei siellä edes mitään neuvotteluja ehdi käydä, vaan kyse on eräänlaisesta informaatiotilaisuudesta. Tapaamisia oli useiden yritysten toimesta, ja niihin liittyi aina julkistaminen.



Rousun mukaan vielä on varmistettava rahoitusta, joka hankkeeseen olisi saatavissa Chempoliksen tai sen kumppaneiden kautta.





Fortum ja Taaleri Kiertotalous Oy tulivat viime lokakuussa omistusjärjestelyiden kautta Chempoliksen suurimmiksi omistajiksi, Fortum 34 prosentin ja Taaleri noin 21 prosentin osuudella.



Rousun mukaan pääministeri Sipilä ei ole ollut Chempoliksen kanssa yhteistyössä kansanedustajaksi tultuaan.



– Se on yhteisesti todettu asia. Tietysti se vaivaa, kun lehdistö näkee, että Fortel on vielä osakkaana. Mutta ei näitä osakkeita ole helppo myydä, koska ei ole kaupallista referenssiä. Irtipääsy on vaikeaa.



Rousun mukaan yhtiö ei ole maksanut osinkoja, vaan kaikki rahat ovat menneet tuotekehitykseen, patentointiin ja markkinointiin.