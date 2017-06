Professori kiteyttää: Missä piilee ihmisen luovuuden salaisuus?

Joillekin ihmisille uusien ideoiden keksiminen ja mielikuvituksen käyttäminen on helppoa, kun taas toisista se tuntuu vaikealta.

Mistä luovuus syntyy ja miten siinä voi kehittyä paremmaksi, kasvatustieteen emeritusprofessori Kari Uusikylä?

- Luovuus on sekoitus lahjoja, kykyjä, rohkeutta ja ennen kaikkea uskallusta tehdä asioita omalla tavalla. Kasvatuksella voidaan hyvin paljon vaikuttaa siihen, että lapsesta tulee rohkea ja yritteliäs. Se on kaiken ydin. Luovuudesta ei kuitenkaan tarvitse tehdä mitään pakkomiellettä itselleen. Ihmisethän ovat erilaisia, ja tarvitaan myös henkilöitä, jotka tekevät asioita loogisesti ja johdonmukaisesti.

- Jos luovuutta halutaan kehittää, pitää luoda ilmapiiri, jossa asioita saa tehdä omalla tavallaan: yrittää ja erehtyä. Kaikista tärkein on ympäristö. Oli se sitten koti, koulu tai työpaikka, niin ihminen tietää, että täällä saan luoda ja minulla on siihen aikaa. Ei tarvitse tehdä heti tulosta, vaan voi miettiä, hautoa ja kypsytellä.

- On tärkeää muistaa, että luovuutta on monen tasoista ja se liittyy monille elämän alueille. Joku on luova matemaatikko, toinen on luova kuvataiteilija, kolmas on luova jalkapalloilija, neljäs on luova säveltäjä ja viides on luova ihmissuhteissa. Ihmisen pitäisi uskaltautua kokeilemaan ja harrastamaan eikä miettiä, syntyykö siitä jotakin hirveän korkeatasoista.

Entä minkälaiset asiat nujertavat luovuuden?

- Jos ihminen on arka ja pelkää, että häntä ei hyväksytä, on aika vaikeaa luoda jotakin uutta. Monella on esteitä myös suorituspakon takia. Luovuuteen ei voi pakottaa, vaan sen sijaan pitäisi kannustaa siihen, että ihminen löytäisi oman alueensa, jolla voi olla luova.

- On tärkeää muistaa, että luovuus ei ole sama asia kuin esimerkiksi älykkyysosamäärä. Älykkyystestit mittaavat, miten ihminen pääsee loogisesti tiettyyn oikeaan ratkaisuun. Luovuudessa taas tehdään jotakin, mitä ei ole olemassa. Luovimmat tiedemiehet eivät välttämättä ole kaikista älykkäimpiä. He vain uskaltavat katsoa sellaisiin suuntiin, joihin kukaan muu ei katso.