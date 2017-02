Professori: Kirkon vietävä vihittyjen homoparien tiedot rekisteriin – kirkkoneuvos ei kommentoi

Kirkon pitää hoitaa avioliitosta johtuvat ilmoitukset väestörekisteriin myös tasa-arvoisen avioliittolain voimaantulon jälkeen, sanoo Helsingin yliopiston siviilioikeuden professori Urpo Kangas.



Sama koskee Kankaan mukaan Suomen evankelis-luterilaisen kirkon lisäksi myös muita Suomessa toimivia uskonnollisia yhdyskuntia, joilla on vihkimisoikeus.



Vihkijän on avioliittoasetuksen mukaan ilmoitettava avioliittoon vihkimisestä viipymättä Suomen väestötietojärjestelmään. Väestötietotietojärjestelmää ylläpitävät Suomessa maistraatit ja Väestörekisterikeskus, mutta evankelis-luterilaisella ja ortodoksisella kirkolla on Kankaan mukaan merkintäoikeus rekisteriin.



Kankaan mukaan kaikkien yhteisöjen, joilla on vihkimisoikeus, pitää hoitaa myös vihkimisestä seuraavat ilmoitukset. Merkitystä ei hänen mukaansa ole sillä, mikä on yhteisön oma kanta samaa sukupuolta olevien avioliittoon.



Tasa-arvoinen avioliittolaki astuu Suomessa voimaan 1. maaliskuuta.



– Kirkko on velvollinen kyllä ilmoittamaan tällaisesta samaa sukupuolta olevan vihkimisestä merkittäväksi vihkimistiedon, sanoo Kangas.



Evankelis-luterilaisen kirkon osalta ristiriitainen tilanne voi syntyä, jos kirkon pappi vihkii samaa sukupuolta olevat avioliittoon.



Piispainkokous on viime elokuussa linjannut, ettei kirkko muuta omia ohjeistuksiaan lain takia. Oikeusoppineiden mukaan papin vihkimä liitto on kuitenkin juridisesti pätevä, vaikka vihkimisen suorittanut pappi rikkoisikin oman uskontokuntansa sääntöjä.



– Kirkko ei voi omin toimin ryhtyä tekemään ratkaisuja, joissa estettäisiin avioliiton oikeusvaikutusten syntyminen, toteaa Kangas.



Kirkkoneuvos Pirjo Pihlaja Kirkkohallituksen hallinto-osastosta ei vielä kommentoi sitä, aikooko kirkko tehdä avioliittoasetuksen vaatimat ilmoitukset samaa sukupuolta olevien avioliitoista. Vihkimisilmoituksista on toistaiseksi vastannut vihkineen papin seurakunta tai keskusrekisteri.



Hänen mukaansa kihlaparien esteettömyys kuitenkin tutkitaan jatkossa riippumatta siitä, mitä sukupuolta parit edustavat.



– Se on viranomaistoimi. Avioliittojen esteet tutkitaan, mutta ne voidaan tutkia vain silloin, jos molemmat tai toinen kihlakumppaneista kuuluvat kirkkoon. Tämä on määritetty avioliittolaissa, sanoo Pihlaja.



Seurakunnat tutkivat esteet kihlaparin pyynnöstä, mutta esteettömyystutkinnan voi tehdä myös maistraatti.



Kirkkohallituksen on määrä antaa helmikuussa tarkempia ohjeita kirkkoherranvirastojen työntekijöille siitä, miten uuden avioliittolain myötä aiotaan toimia.