Prikaatin komentaja Raaseporin onnettomuudesta: "Tunnelma varuskunnassa on hyvin painostava"

Uudenmaan prikaatin komentaja Arvi Tavaila kertoo, että tunnelma Dragsvikin varuskunnassa on hyvin järkyttynyt Raaseporin tasoristeysturman jälkeen. Onnettomuudessa menehtyi kolme varusmiestä ja neljä loukkaantui. Lisäksi onnettomuudessa kuoli yksi junamatkustaja.

Tavailan mukaan Uudenmaan prikaatissa on järjestetty kriisiapua omasta takaa ja myös merivoimat antaa kriisitukea varusmiehille.

- Tunnelma on tietysti hyvin painostava, kun kohtuullisen pientä varuskuntaa kohtaa näin järkyttävä onnettomuus. Traaginen tapahtuma koskettaa kaikkia ja erityisesti suremme kuolleiden varusmiesten omaisten puolesta.

Dragsvikin pioneerikomppaniassa on noin sata varusmiestä. Varusmiehiä on käsketty soittamaan omaisille ja kertomaan omasta tilanteestaan, että se vähentäisi Uudenmaan prikaatin tiedotuspainetta. Jos varusmiehillä ei ole ollut kännykkää harjoituksissa, he ovat voineet soittaa kotiinsa komentajan puhelimella

Siitä huolimatta Uudenmaan prikaatin puhelimet ovat soineet jatkuvasti, kun omaiset ja muiden Puolustusvoimien yksiköt ovat ottaneet yhteyttä.

- Valitettavasti en ole pystyneet vastaamaan kaikkiin yhteydenottoihin, koska olen ollut toisessa puhelimessa.

Tavailan mukaan nyt on tärkeä varmistaa, että varusmiestoverit selviävät onnettomuudesta henkisesti eteenpäin. Pioneerikomppania on kutsuttu takaisin varuskuntaan Syndaelin leirialueelta ja harjoitukset eivät jatku normaalisti lauantaina.

Uudenmaan prikaatin komentaja kertoo, että Dragsvikissa järjestetään illalla psykologinen palautetilaisuus, kun kaikki varusmiehet ovat palanneet kasarmiin.

- Kaikki ajatukseni ovat kuolleiden varusmiesten omaisten luona. Me yritämme antaa tukea varusmiehille ja uhrien omaisille. Koitamme selvitä tästä, Tavaila sanoo.