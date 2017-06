Pride-viikolla voi löytää sateenkaaren värejä useasta paikasta

Pride-viikko on alkanut näkyvästi, sillä moni taho on ilmaissut tukensa seksuaali- ja sukupuolivähemmistöille ja yhdenvertaisuudelle sateenkaaren värein. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on esimerkiksi nostanut sateenkaarilipun salkoon ja Helsingin kaupunginteatteri on valaistu sateenkaaren värein.

Ainakin Ihmisoikeusliitto, teleoperaattori Telia Finland ja Veikkausliiga ovat muokanneet logonsa sateenkaaren väreihin Facebookissa.

Veikkausliigan viestintäpäällikkö Pyry Waltarin mukaan aihe on ollut pinnalla jo useita vuosia, ja muokattu logo juontaakin juurensa vuoteen 2013.

- Ruotsalaisen korkeushyppääjä Emma Green Tregaron sateenkaarikynsistä Moskovan yleisurheilun MM-kisoissa nousi iso keskustelu vuonna 2013. Suomessakin puhuimme, että voiko urheilija näyttää mielipidettään sillä tavalla. Keskusteltiin, että mikä liittyy ihmisoikeuksiin ja mikä on politisointia. Halusimme tällä kuvamuokkauksella ilmaista kantamme, Waltari sanoo.

Waltarin mukaan kuva muistui mieleen tänä vuonna, kun jääkiekon ammattilaisliiga NHL muokkasi omasta logostaan sateenkaariversion.

Waltari kertoo Veikkausliigan pyrkivän siihen, että kaikki voisivat urheilla ja osallistua urheilujärjestötoimintaan seksuaalisesta suuntautumisesta riippumatta.

- On tiedossa, että suomalaisessa urheilussa se voi olla edelleen jonkinlainen tabu, vaikka muualla yhteiskunnassa asiat ovat menneet paljon eteenpäin. Pidämme itsestäänselvyytenä, että kaikilla on yhdenvertaiset oikeudet myös urheilussa, Waltari sanoo.

- Halutaan tunnustaa väriä tässä asiassa, kuten tunnuslauseemmekin kuuluu.

Verouutisia sateenkaaren väreissä

Verohallinnon verouutiset vaihtoi logonsa sateenkaaren väreihin Twitterissä, mikä on herättänyt keskustelua niin puolesta kuin vastaan. Logon muokanneen Verohallinnon viestintäsuunnittelija Antti-Juhani Piiraisen mukaan kritiikki ei yllättänyt.

- Ei tullut täytenä yllätyksenä, on siellä aiemminkin ollut erinäisistä asioista eriäviä mielipiteitä. Tavallaan on aika surullista, että Suomessa vuonna 2017 ihmisoikeus- ja yhdenvertaisuusasiat aiheuttavat noin paljon negatiivisuutta, sanoo Piirainen.

Keskustelussa muun muassa kyseenalaistettiin viranomaistahon oikeus ottaa kantaa erilaisiin tapahtumiin. Piiraisen mukaan jo lainsäädäntö velvoittaa Verohallintoa edistämään tasa-arvoa.

- Lainsäädäntö velvoittaa meitä viranomaisina edistämään yhdenvertaisuutta ja ennaltaehkäisemään syrjintää. Kaikki suomalaiset ovat asiakkaitamme, joten meidän on luontevaa edistää tasa-arvoa, jotta yhdenvertaisuus toteutuu. Se tarkoittaa myös meidän palvelukanaviamme ja sisäistä viestintää.

Piiraisen mukaan myös Verohallinto halusi osallistua Pride-viikkoon, koska tänä vuonna useat muut viranomaiset osallistuvat yhdenvertaisuusvaltuutetun rekkaan Pride-kulkueessa.

Osa puolueista mukana

Puolueista myös SDP on lähtenyt kuvamuokkaukseen, ja Facebookissa puoluelogo on vaihtunut punaisesta kirjavaan. SDP:n ohella vihreät, kokoomus, vasemmistoliitto ovat kertoneet osallistuvansa Helsinki Pride -kulkueeseen lauantaina.

Helsingin seurakunnat kertovat järjestävänsä useita tapahtumia Pride-viikon aikana Helsingissä ja kirkon rekan olevan mukana Pride-kulkueessa. Työmarkkinakeskusjärjestöt EK, SAK, Akava ja STTK puolestaan järjestävät Pride-seminaarin.

Myös K-Ruoka ilmoittaa Facebook-sivuillaan juhlivansa Pride-viikkoa.

