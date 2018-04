Presidenttiparin poika sai nimekseen Aaro Veli Väinämö

Presidenttiparin vauva on saanut nimen. Helmikuun alussa syntynyt poika on nimeltään Aaro Veli Väinämö, kertoo presidentti Sauli Niinistö Facebook-sivullaan. Väinämö on Sauli Niinistön toinen nimi.

Helmikuun 2. päivänä syntyneen lapsen kastoi piispa Eero Huovinen. Huovinen on aiemminkin ollut mukana presidenttien kirkollisissa toimituksissa.

Kastepäivänä juhlitaan myös Jenni Haukion syntymäpäivää.

Sekä Niinistö että Haukio kertoivat ristiäisistä Facebookissa kolmelta. Puolen tunnin päästä päivitys oli saanut jo yli 18 000 tykkäystä. Uutista oli jaettu yli 500 kertaa.

Niinistön viestissä ei kerrota, onko lapsen sukunimi Haukio vai Niinistö. Poika on Jenni Haukion ensimmäinen ja presidentti Sauli Niinistön kolmas. Niinistöllä on aiemmasta avioliitostaan kaksi aikuista poikaa, Nuutti ja Matias.

Niinistön Facebook-sivulle alkoi tulvia välittömästi onnitteluita, kun hän julkisti tiedon.

– Onnea ihanasta nimestä pikku miehelle, sanoi yksi onnittelijoista.

– Väinämön jopa arvasin, totesi toinen.

– Ihastuttava nimi, kehui kolmas.

– Hieno nimi, ylpeä voi olla, kiitteli neljäs.

– Lämpimät onnittelut koko perheelle. Kaunis nimi, täydensi viides.

Lapsi syntyi helmikuussa Naistenklinikalla

Haukio ja Niinistö avioituivat vuonna 2009. Heidän esikoisensa syntyi Helsingissä Naistenklinikalla, ja heti tuoreeltaan kerrottiin sekä äidin että vauvan voivan hyvin. Presidentti oli mukana synnytyksessä.

Presidenttipari kertoi lapsen syntymästä Facebookissa.

– Olemme nyt pienen pojan vanhempia! Niinistö ilmoitti ytimekkäästi.

Presidentin kanslia tiedotti raskaudesta viime lokakuussa. Tuolloin kävi ilmi, että lapsi oli ollut odotettu ja toivottu jo vuosia.

Tiedotteessa kerrottiin niin ikään, että lapsitoiveita olivat kohdanneet monet vastoinkäymiset.

– Siksi onnen ohella on raskauden alkuun sisältynyt herkkyyksiä.

Istuvalla presidentillä ei ole Suomessa ollut aiemmin pikkulasta. Niinistö on toivonut malttia vauvainnostuksessa.

– Suomessa syntyy noin 50 000 lasta vuodessa. Me olemme tasavalta ja se tarkoittaa muun muassa sitä, että kaikki nuo lapset ovat samalla tavalla tärkeitä. Minä en näe mitään eroja tässä suhteessa, ja toivon, ettei kukaan muukaan innostu kauheasti eroja näkemään, Niinistö sanoi toimittajille valtiopäivien avajaisissa eduskunnassa helmikuussa.