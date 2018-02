Presidentti Sauli Niinistön ja hänen puolisonsa Jenni Haukion poikavauva on kotiutunut Helsingin Naistenklinikalta. Niinistö kävi tänään hakemassa puolisonsa ja vauvan. Hän kantoi vauvan turvakaukalossa autoon.

Vauva syntyi viime perjantaina jonkin verran ennen iltakahdeksaa. Presidentin kanslia tiedotti tuolloin, että sekä äiti että vauva voivat hyvin. Vielä synnytystä edellisenä päivänä Haukio edusti miehensä rinnalla tämän virkaanastujaisissa.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiristä kerrottiin, että presidenttiparin vauva syntyi samoissa tiloissa kuin muutkin Naistenklinikan vauvat.

Suomalaiset ovat vauvan synnyttyä lähettäneet presidenttiparille runsaasti onnitteluviestejä sekä sähköpostitse että kirjeitse. Jotkut ovat lähettäneet myös pieniä paketteja. Presidentin kanslian mukaan hyvin monessa paketissa on ollut itse kudotut villasukat.

Jo raskausilmoituksen yhteydessä kerrottiin, ettei vauva vaikuta Sauli Niinistön virkatehtävien hoitoon. Presidentin on määrä pitää puhe valtiopäivien avajaisissa huomenna. Tässä kuussa Niinistöllä on ohjelmassa myös virkamatkoja ainakin Liettuan satavuotisjuhliin Vilnaan ja turvallisuuskonferenssiin Saksan Müncheniin.

Niinistö on korostanut eri yhteyksissä, että hän uskoo vauvan ja työn yhteensovittamisen sujuvan mutkattomasti.

Istuvalla presidentillä ei ole Suomessa ollut aiemmin pikkulasta. Historiallinen vauva huomioitiin myös kansainvälisessä mediassa.

Helsingin Naistenklinikalla odotetaan syntyvän vuosittain noin 10 000 lasta nyt, kun Helsingin Kätilöopiston sairaala suljettiin viime syksynä sisäilmaongelmien takia.