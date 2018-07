Presidenttien tapaaminen vaikuttaa merkittävästi liikenteeseen Helsingissä - osa keskustasta suljettu ajoneuvoilta

Yhdysvaltain ja Venäjän presidenttien tapaaminen vaikuttaa merkittävästi liikenteeseen Helsingissä ja Vantaalla maanantaina.

Osa Helsingin keskustasta on suljettu ajoneuvoilta. Maanantaina Kauppatori, Esplanadit ja Eteläranta on suljettu kaikelta ajoneuvoliikenteeltä. Mannerheimintie on kokonaan suljettu osan ajasta.

Myös joukkoliikenteessä on laajoja poikkeuksia sunnuntaina ja maanantaina.

Vt. poliisipäällikkö Heikki Kopperoinen Helsingin poliisista suosittelee välttämään autoilua Helsingissä keskustassa.