Presidenttiehdokkaille on tarjolla 250 000 ääntä eri puolilta maailmaa, mutta harva ehdokas on kiertänyt itse kampanjoimassa ulkomailla.

Väestörekisterikeskuksen mukaan ehdottomasti eniten äänioikeutettuja on Ruotsissa, jossa heitä on 109 000.

Seuraavaksi eniten äänioikeutettuja on Yhdysvalloissa, Britanniassa, Saksassa ja Kanadassa, jossa heitä on 10 000-20 000 kussakin maassa.

Määrät ovat silti pieniä, eivätkä ne ole saaneet presidenttiehdokkaita juuri nousemaan koneeseen.

Poikkeuksena näyttää olleen vihreiden Pekka Haavisto, joka vieraili jo vuosi sitten tammikuussa Fuengirolassa sekä marraskuussa Tukholmassa ja Brysselissä.

Kokoomustaustaisen Sauli Niinistön kampanjatiimistä kerrotaan, että ehdokas itse ei ole kampanjoinut ulkomailla, vaikka presidentin työn lomassa matkoja onkin kertynyt. Vetovastuu on ollut vapaaehtoisilla, jotka ovat järjestäneet tapahtumia ainakin Ruotsissa, Brysselissä ja Zagrebissa. Fuengirolassa kahvituksesta on vastannut Aurinkorannikon kokoomus.

Laura Huhtasaaren (ps.) tiimistä kerrotaan, että Suomen rajojen ulkopuolelle on kohdistettu jonkin verran somemainontaa. Samaa kerrotaan myös Tuula Haataisen (sd.) kampanjasta. Budjetti ei antanut myöten kampanjointiin ulkomailla, mutta sosiaalisen median mainonnalla on tavoiteltu myös ulkosuomalaisia, tiimistä kerrotaan. Kotimaan kamaralla on pysynyt myös Matti Vanhanen.

Meppitaustaisten ehdokkaiden Merja Kyllösen, Nils Torvaldsin ja Paavo Väyrysen tiimit eivät vastanneet kyselyyn.

Ennakkoäänestys päättyy ulkomailla jo lauantaina, mutta Suomessa äänestää voi ennakkoon vielä ensi viikon tiistaina.