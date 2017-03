Presidenttiehdokas Merja Kyllönen:”Kyllikin rauhan ja rakkauden rattaille mahtuu aina”

Vasemmistoliitto asetti presidenttiehdokkaaksi yksimielisesti europarlamentaarikko Merja Kyllösen Kainuusta. Paavo Arhinmäen perään ei puoluevaltuuston kokouksessa haikailtu.



Hetki ennen ehdokasnimitystä Kyllönen kohtasi kokoustilan ulkopuolella Eero Heinäluoman (sd.). Lännen Media kysyi sekä Kyllöseltä että Heinäluomalta, että voisiko vasemmisto löytää vuoden 2018 presidentinvaaleihin yhteisen ehdokkaan.



– Jos kerran Arhinmäki jää ylimääräiseksi, hänet voisi lainata meille, Heinäluoma vitsaili, mutta vakavoitui pian.



– Kyllä oma on aina oma.



Kyllönen tarttui heti tilaisuuteen:



– Kyllikin rauhan ja rakkauden rattaille mahtuu aina mukaan.



Presidenttikampanjassaan Kyllönen haluaa erityisesti nostaa esiin kaksi olennaista arvoa eli ihmisyyden ja rauhan. Hän haluaisi presidenttinä olla sekä ulkopolitiikan johtaja että arvojohtaja – puoliksi.



– Arvopohjalle on rakentunut korjausvelka, jotka ei paikata rahalla vaan rakkaudella. Rauha on jotakin mitä tehdään tässä ja nyt, osoittamalla ystävyyttä ja hyväksymällä joukkoon.



Hän totesi myös aktiivisen rauhantyön merkityksen.



– Ihmiset tarvitsevat toivoa, me tarvitsemme kipeästi rauhan varustelua ja toistemme kohtaamista. Kun tunnistamme toisistamme sen, missä olemme erilaisia ja arvostelun sijaan kunnioitamme sitä, se avaa oven yhtäläisyyksien löytämiselle. Se kehittää molemminpuolista suvaitsevaisuutta.



Puoluevaltuusto halusi nimittää presidenttiehdokkaansa jo nyt eikä jättää sitä syksyyn.



– Silloin olisi jo liian myöhäistä, ja monet vasemmistolaiset olisivat voineet asettua jo jonkun muun ehdokkaan tueksi. Nyt jää aikaa tehdä hyvä kampanja, puheenjohtaja Li Andersson totesi.



Vasemmistoliiton Uudenmaan piirin puheenjohtaja Antero Eerola oli aiemmin esittänyt, että puolue valitsisi ehdokkaansa vasta kuntavaalien jälkeen. Se olisi mahdollistanut kuntavaaleihin keskittyvän Paavo Arhinmäen lähtemisen puolueensa presidenttiehdokaskisaan.