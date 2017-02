Presidenttiehdokas Haavisto Hornet-korvaajista: ”Kannattaa katsoa tarkkaan Ruotsi-kortti”

Lohja



Vihreiden presidenttiehdokkaaksi sunnuntaina valittu Pekka Haavisto haluaa, että Hornet-hävittäjien korvaajia miettiessä pitää pohtia huolellisesti myös Jas Gripen -hävittäjien vaihtoehtoa.



Hänen mukaansa vielä on liian aikaista sanoa, mikä järjestelmä kannattaisi ottaa korvaamaan Hornetit, mutta hänen mielestään länsinaapurin tarjoama vaihtoehto pitää pohtia loppuun.



– Keskustelua vasta käydään. Minusta kannattaa katsoa tarkkaan Ruotsi-kortti ja Jas Gripenit, sanoo Haavisto Lännen Medialle.



Haavisto kertoo, että nyt on oikea aika käsitellä myös teknisellä tasolla sitä, millaisia järjestelmiä puolustusvoimissa otetaan käyttöön lähivuosina.



– Tätä keskustelua on hyvä käydä politiikan kentällä, hän lisää.



Vihreiden puoluevaltuuskunta valitsi sunnuntaina Pekka Haaviston yksimielisesti puolueen presidenttiehdokkaaksi Lohjalla. Puoluevaltuuskuntaväki iloitsi avoimesti sitä, että Haavisto lähti kisaan. Käytännössä sunnuntain kokous oli muodollisuus, koska muita vastaehdokkaita ei Haavistoa haastamaan noussut.



Presidenttiehdokas Haavisto arvioi, että tulevien vuoden 2018 presidentinvaalien kampanjoissa tullaan käsittelemään sitä, millainen Eurooppa on muotoutumassa Suomen ympärillä.



Hän mainitsee, että tänä vuonna käytävät Ranskan ja Saksan vaalit ja niiden vaikutus EU:n yhtenäisyyteen tulevat vaikuttamaan Suomen ulkopoliittiseen kenttään. Saksan ja Ranskan yhteistyö on hänestä EU:n yhtenäisyyden peruspilari.



– Olen Eurooppa-myönteinen, ja pidän hyvänä Eurooppa-yhteistyötä, mutta aina pitää miettiä, mikä onkaan se plan B, jos tässä tulee vaikeuksia. Suomen luontainen viiteryhmä on tällöin pohjoismainen yhteistyö ja pohjoismaisen yhteistyön vahvistaminen, mitä nyt on tehty, hän toteaa.



Puolustusyhteistyö ja puolustusvoimien hankinnat nousevat Haaviston arvion mukaan eteen vuoden 2018 presidentinvaalikampanjoinnissa. Hän sanoo, että Ruotsia vähätellään puolustusmielessä.



Myös maahanmuutto voi hänen mukaansa nousta esiin teemana.



Vihreiden puheenjohtaja Ville Niinistö toivoi Haaviston ohella, että tuleva vaalikampanja voitaisiin käydä mahdollisimman kunniallisesti.



– Kampanja voi omalla arvokkuudellaan olla positiivinen voima, sanoo Niinistö.