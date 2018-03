Presidentti Sauli Niinistöstä tehdään kirja – "Niinistön ura on poikkeuksellinen"

Toimittajat Matti Mörttinen ja Lauri Nurmi kirjoittavat kirjan presidentti Sauli Niinistöstä. Kirja Mäntyniemen herra – Miksi juuri Sauli Niinistöstä tuli Suomen historian suosituin poliitikko ilmestyy ensi syksynä. Kustantaja on Into.



– Sauli Niinistön ura on poikkeuksellinen, koska hänen suosionsa on vain kasvanut, vaikka hänen poliittiset vastustajansa ovat yksi kerrallaan menettäneet suosionsa, kommentoi Nurmi aiheen valintaa.



– Niinistön poikkeuksellisuudessaan kiehtova ura olisi toisaalta voinut hyvinkin katketa moneen aiempaan vaiheeseen. Kiinnostavaa on, mikä kaikki on suunniteltua ja mikä sattumaa, toteaa Mörttinen.

Nurmen mukaan presidentin julkisuuskuva on hieno, mutta hieman yksiulotteinen.

– Haluamme tarjota suomalaisille lukijoille aiempaa laajemman henkilökuvan ja ennen kaikkea analyysin Niinistön poliittisesta urasta 1980-luvulta vuoteen 2018 saakka, hän toteaa.



Vuonna 1949 syntynyt Sauli Niinistö valittiin eduskuntaan 1987. Hän on toiminut kokoomuksen puheenjohtajana, valtiovarainministerinä, Euroopan investointipankin varapääjohtajana, eduskunnan puhemiehenä ja vuodesta 2012 lähtien tasavallan presidenttinä.

Vuoden 2007 eduskuntavaaleissa Niinistö teki Suomen poliittisen historian ääniennätyksen. Vuoden 2018 presidentinvaaleissa hänen äänimääränsä presidentinvaalien ensimmäisellä kierroksella oli peräti 62,6 prosenttia.