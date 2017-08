Presidentti Sauli Niinistön viesti turkulaisille: Tragediaan ei pidä vastata pelolla

Turun tragedia on järkyttänyt Suomea, mutta erityisesti Turkua ja turkulaisia. Tasavallan presidentti Sauli Niinistö viesti turkulaisille on, ettei perjantaisiin puukotuksiin pidä vastata pelolla.

– Kävin Turussa parinakin päivänä tässä, erityisesti eilen kun laskettiin kukkia ja kynttilöitä. Kyllä minusta ihmisillä oli hyvin vahva tunto tallella, he halusivat muistaa uhreja eikä näkynyt pelon häivääkään. Pelko ei ole se, millä tähän pitää vastata. Päin vastoin, Niinistö kommentoi Lännen Medialle.

Niinistö puhuu medialle virka-asunnollaan Mäntyniemessä. Hän on kiittänyt erityisesti niitä henkilöitä, jotka pyrkivät Turussa suojaamaan toisiaan ja toista ihmistä.

– Suomalainen viranomaistyö ja Suomen poliisin ja pelastushenkilökunnan työ oli omiaan palauttamaan turvallisuuden tunnetta.

Niinistö myöntää, että yksittäisten tekijöiden iskut on äärettömän vaikeita torjua etukäteen.

– Tiedustelulainsäädäntö ei ole tuore asia. Olen sitä kiirehtinyt, että mahdollisimman pikaisesti saataisiin voimaan. Näissä asioissa tulee toimia ripeästi. Hallitus on lisännyt supon ja poliisin resursseja, mutta kaikkea ei viranomainen huomaa, Niinistö kommentoi.

On tärkeää, että kaikissa yhteisöissä seurataan toinen toisiaan. Ei kavalleta ja tehdä salapoliisityötä.

Niinistön mukaan maahanmuuttoon liittyvässä keskustelussa on piirre, että halu väärinymmärtää on suurempi kuin halu ymmärtää.

– Tämä olisi hyvä kääntää toisin päin. Vain yhdessä selviämme näistä asioista.

Niinistön mukaan tällä hetkellä maahanmuutossa näyttää olevan ongelmia siinä suhteessa, että kaikki turvapaikanhakijat eivät täytä turvapaikanhakemisen ehtoja. Hän kertoi silti luottavansa siihen, että Suomessa noudatetaan kansainvälisiä sopimuksia.

– Keskustelu pakkopalautuksista on äärimmäisen vaikea ja vaativa tehtävä. Siinäkin mielessä uskon, että kansainvälisestä yhteistyöstä on apua. Jos ajatellaan hallitsematonta maahanmuuttoliikettä, toistan: tämä asia on EU:n hoidettava. Jos jokainen jäsenmaa alkaa tehdä omia ratkaisujaan, siitä ei hyvä seuraa.

– Afrikasta ja Välimereltä tulee liikettä, siihenkin EU:n on kyettävä vastaamaan. Jos tämä kuulostaa ankaralta, täytyy muistaa, että EU:n sietokyky on äärirajoilla.