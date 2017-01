Presidentti Niinistö: Venäjällä ei intressiä vaikuttaa Suomen presidentinvaaleihin

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö ei usko, että Venäjällä olisi intressiä vaikuttaa Suomen presidentinvaaleihin. Yhdysvalloissa tiedusteluväen yhteinen raportti on todennut, että Venäjä on presidenttinsä Vladimir Putinin käskemänä pyrkinyt vaikuttamaan Yhdysvaltain presidentinvaaleihin. Venäjä halusi suosia ehdokas Donald Trumpia ja heikentää ehdokas Hillary Clintonin asemaa.



Presidentti Niinistö perusteli näkemystään sillä, että Yhdysvallat on niin paljon isompi tekijä kuin Suomi. Niinistöä haastateltiin Ylen ykkösaamussa lauantaiaamuna.



Presidentin mukaan trollausta kyllä on.



– On hyvä kysymys, pyritäänkö sillä vaikuttamaan Suomen sisäiseen ajatteluun ja mahdollisesti ihmisten poliittiseen käyttäytymiseen. Aika hyvä torjunta kullakin on korvien välissä, Niinistö arvioi.



Vaikutusyrityksiä presidentinvaaleihin Niinistö ei pitänyt uutena ilmiönä.



– Se on propagandaa, johon nykyinen tehokas tiedonvälitys tarjoaa enemmän mahdollisuuksia kuin aikaisemmin. Ilmiö ei ole uusi.



Omia suunnitelmiaan osallistumisesta ensi vuonna järjestettäviin presidentinvaaleihin Niinistö ei paljastanut.



– En ole vielä päättänyt milloin kerron, Niinistö totesi.



Hän lupasi kertoa aikanaan mitkä asiat vaikuttavat päätökseen ja aikatauluun.

Trumpia koskeva uusin skandaali vakava



Yhdysvaltain uutta presidenttiä Donald Trumpia koskevaa uusinta skandaalia Niinistö piti hyvin vakavana. Väitteiden mukaan Venäjällä olisi hallussaan arkaluonteista materiaalia Trumpista ja olisi mahdollista, että Venäjä voisi kiristää materiaalilla Trumpia.



– Se on hyvin vakava asia. Toistaiseksi annettujen kommenttien perusteella on vaikea arvioida, onko sellaista aineistoa vai ei.



Trumpin Venäjä-politiikkaa on Niinistön mukaan vielä vaikea arvioida.



– Trumpilla värikäs tapa ilmaista itseään ja paletissa on paljon värejäkin.



Donald Trump raotti ovea Venäjän-vastaisten pakotteiden poistamiselle Wall Street Journalin haastattelussa. Hän sanoi, että tulee pitämään yllä Venäjän-vastaisia pakotteita ”ainakin jonkin aikaa”, mutta nostaa esiin mahdollisuuden, että pakotteet voitaisiin poistaa, jos syntyisi yksimielisyys siitä, että Venäjä auttaa Yhdysvaltoja.



Niinistö ei halunnut tehdä suuria ennakointeja Trumpin pakote-lausunnosta. Presidentti muistutti, että pakotteita ei asetettu terrorismin vuoksi, vaan Krimin ja Ukrainan vuoksi.



– Venäjän avuliaisuus pitäisi ilmetä siinä, että Minskin sopimusta päätettäisiin tukea ja toteuttaa.



Presidentti Niinistö kertoi tapaavansa Venäjän presidentti Vladimir Putinin kaksi kertaa tänä vuonna. Putin tulee Suomeen kesällä ja Niinistö tapaa hänet myös Venäjällä.

Niinistö Sipilästä: "Yhteys pelaa päivästä ja ajasta riippumatta"

Niinistö kehui haastattelussa yhteistyötä ulkopolitiikassa pääministeri Juha Sipilän ja hallituksen kanssa.



– Olen ilokseni havainnut, että riippumatta lomista ja pyhistä, niin hän suhtautuu hommiinsa niin kuin minäkin. Päivystys on koko ajan päällä. Meillä pelaa yhteys päivästä ja ajasta riippumatta.



Niinistö sanoi olleensa kovin ihmeissään väitteistä, että pääministeri Sipilä olisi ollut passiivinen ulkopolitiikassa. Näin ei hänen mukaansa ole. Presidentti kertoi kertoi tyydyttävänsä esimerkiksi uteliaisuuttaan EU-maista Sipilän kautta, koska Sipilä tapaa paljon EU-johtajia.



Presidentti kertoi miettineensä syntynyttä tilannetta, jossa pääministeri on joutunut toistuvasti selittämään yhteyksiään yrityksiin, joita hänen lapsensa omistavat tai ovat omistaneet.



– Minusta tuntuu, että kun pääministeri Sipilä luopui kaikesta henkilökohtaisesta osuudestaan, niin hän varmasti tunsi tehneensä paljon ja olevansa vapailla vesillä. Tietynlaiset lasten kautta olevat omistukset pitäisi kuitenkin ottaa huomioon. Keskustelu on nyt valistanut häntä ja paljon muitakin.



Presidentti arvioi, että Sipilä tulee olemaan hyvin varovainen jatkossa.