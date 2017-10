Presidentti Niinistö vauvaonnitteluista: Kiitos ei enää riitä

Presidentti Sauli Niinistö kiittää Facebook-sivuillaan kansalaisia vauvaonnitteluista. Niinistö kertoo olevansa sanomisista sanaton.

- Kiitos ei enää riitä; niin paljon, paljon meille kerroitte, Niinistö kirjoittaa.

Presidentin kanslia tiedotti maanantaina, että runoilija Jenni Haukio ja Niinistö saavat lapsen. Laskettu aika on helmikuussa. Haukio ja Niinistö kertoivat tiedotteessa, että lasta on useiden vuosien ajan odotettu ja toivottu.

- Näihin vuosiin on lukeutunut monia vastoinkäymisiä. Siksi onnen ohella on raskauden alkuun sisältynyt herkkyyksiä, mutta nyt voimme asiasta kertoa, he kirjoittivat.

Lapsi on Haukiolle ensimmäinen ja Niinistölle kolmas. Niinistöllä on aiemmasta avioliitosta kaksi aikuista poikaa.

Niinistö pyrkii jatkokaudelle tammikuun presidentinvaaleissa. Hän on kokoomustaustainen kansanliikkeen ehdokas. Niinistö aloittaa presidentinvaalikampanjansa virallisesti itsenäisyyspäivän jälkeen, vaikka osallistuukin muutamiin keskustelutilaisuuksiin loka-marraskuussa.

