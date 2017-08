Presidentti Sauli Niinistön mukaan Turun terroristi-isku on järkyttänyt ihmisten turvallisuuden ja turvan tunnetta. Niinistö sanoi poliisin, pelastushenkilöstön ja kanssaihmisten tehneen Turussa kaiken, minkä voi. Muutenkin näin on tehtävä.

- Uskon, että eduskunnan riittävä enemmistö on valmis täydentämään viranomaisten puutteellisia toimivaltuuksia ja myös tarkoin selvittämään, ovatko resurssit turvan takaamisen riittävät, Niinistö sanoi puheessaan suurlähettiläspäivillä.

Niinistö totesi maahanmuuton herättävän jyrkästi toisistaan poikkeavia ehdotuksia niin rajojen sulkemisesta kuin pakkopalautusten vastustamisesta.

- Monet taas eivät näe asiaa näin yksiselitteisenä. Ne monet ovat tässä oikeassa.

Niinistö korosti Suomen noudattavan sekä omaa oikeusjärjestystään että sitovia kansainvälisiä sopimuksia.

- On siis syytä tehdä selväksi: Suomi ei voi sulkea rajojaan sulkeutumatta itse.

Niinistö muistutti, että turvapaikkaa haetaan myös perusteettomasti ja siksi oikeus määrää Suomessa laittomasti olevia palautettavaksi.

- Oikeuslaitoksemme on maailman eturiviä, myös turvapaikka-asioissa. Sen ratkaisujen yleinen ylenkatsominen tai suoranainen vastustaminen horjuttaa koko yhteiskuntajärjestystämme, Niinistö totesi.

Presidentin mukaan maahantulo ei ole päättymässä ja Suomessa on siksi edessä vaikea keskustelu.

- Miten ylläpitää humaania yhteisöämme samalla vaarantamatta sitä? Tämä keskustelu on syytä käydä perinpohjaisesti.

Suomen turvallisuusasema vakaa, maailma tulenarassa tilanteessa

Presidentti Niinistö arvioi Suomen kansainvälisen aseman maan kokoon nähden vahvaksi ja turvallisuusaseman vakaaksi. Koko maailman Niinistö sen sijaan näkee olevan erittäin tulenarassa tilanteessa.

Niinistö viittasi muun muassa Ukrainan konfliktiin, joka on juuttunut pakoilleen epävakaaseen tilaansa eikä myönteistä kehitystä ole havaittavissa. Syyriassa taas inhimillinen kärsimys jatkuu, mutta länsi ja erityisesti Eurooppa on edelleen voimaton. Myös Turkin tilanne huolestuttaa, ja Pohjois-Korean ydinaseohjelmassa on kyse jo globaalista - ei vain alueellisesta - turvallisuudesta..

Niinistön mukaan nyt olisi suurta kysyntää vakaudelle, vastuulliselle johtajuudelle ja yhteisistä pelisäännöistä kiinnipitämiselle.

- Ikävä kyllä tarjontaa kovin vähän. Niinistö totesi.

Harvoihin myönteisiin merkkeihin kansainvälisistä prosesseista Niinistö luki tilanteen vakiintumisen Euroopan unionissa.

- Talous kasvaa ja samoin on kansalaisten unionia kohtaan tunteman luottamuksen laita. Myös vaaleissa on nähty vakauden voittavan, Niinistö luetteli.

Suomen kannalta erityisen rohkaisevana Niinistö piti EU:n turvallisuuspoliittisen roolin määrätietoisen vahvistamisen.

- Siitä on aikaa kun EU on viimeksi ollut itse itseään vahvistavan positiivisen kierteen äärellä. Tätä mahdollisuutta ei tule hukata.

Niinistö piti myös hyvänä EU:n ja Venäjän välisen dialogin aktivoitumista.

- Oma kokemukseni keskusteluistani presidentti Putinin kanssa Savonlinnassa oli, että vaikka Venäjä on monissa asioissa edelleen järkähtämätön, hakee se nyt muualla myös rakentavampaa otetta, Niinistö sanoi.