Presidentti Niinistö: Soten kariutuminen ei veisi suoraan uusiin vaaleihin

Sauli Niinistö peräänkuuluttaa selvitystä, josko jokin kokoonpano voisi jatkaa.

Sote- ja maakuntauudistusta on yritetty viiden hallituksen voimin ja nyt käsittelyssä on kuudes malli. Aiemmin pääministeri Juha Sipilä (kesk.) on väläyttänyt, että jos sote menee karille, niin hallitus kaatuu ja edessä ovat uudet vaalit.

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö ei menisi asioiden edelle.

– Se, että hallituksen eronpyyntö johtaisi automaattisesti uusiin vaaleihin, on virheellinen käsitys. Minun tulisi kyllä ehdottomasti tietää, mikä on eduskuntapuolueiden kanta asiaan, ja miten ne näkevät tilanteen eli onko jollakin kokoonpanolla jatkamismahdollisuuksia. Sellaisen selvityksen kyllä haluaisin tai ainakin haluan, että se selvitetään, presidentti linjasi Politiikan toimittajat ry:n lounaalla Helsingissä.

Niinistö muistutti, että suuret päätökset tuovat vaikeuksia päätöksentekoon.

– Se on itsestäänselvyys.

Uusi tapa keskustella

Niinistö kiinnitti huomiota siihen, missä poliittista keskustelua nykyään käydään.

– Sitä käydään tavattoman paljon julkisuuden kautta. Saattaa olla, että sitä käydään jopa määräävästi julkisuuden kautta. Tämä on tietyllä tavalla uutta.

Hän jatkaa, että uusi tilanne näyttäytyy lukijoille, katselijoille ja kuuntelijoille niin, että kyse olisi poikkeuksellisen suurista riidoista, vaikka suurista varmaan onkin kyse.

Niinistöltä kysyttiin myös, miten hän näkee demokratian tilan.

Presidentti viittasi tapaamiseen eduskuntapuolueiden puheenjohtajien kanssa.

– Keskustelut heidän kanssaan antoivat vakuuttavan kuvan kyvyn siitä, että osapuolet pystyvät keskustelemaan keskenään. Olisi ehkä hyvä, että sitä voitaisiin harjoittaa muuallakin kuin ulkopoliittisessa keskustelussa.

Naiset palvelukseen, mikä hyöty?

Toimittajien tapaamisessa sivuttiin myös naisten osallistumista asepalvelukseen ja mahdollista pakollista palvelusta.

– Ymmärrän tasa-arvon, mutta täytyy miettiä rationaalisesti. Jos myös tytöt olisivat pakollisessa palveluksessa, niin mikä olisi siitä saatava hyöty? Olisiko se niin suuri, että se kattaisi sen menetyksen, kun he ovat muualta pois vuoden tai puoli, hän totesi viitaten tyttöjen opiskeluihin ja töihin.

Niinistö jatkoikin, että olisi saatava varmuus siitä, että palveluksella saataisiin suurempi kansallinen hyöty kuin nyt.

– Etenkin, kun pakollinen asepalvelus ja naisten vapaaehtoinen palvelus tuottavat meille riittävästi väkeä.

Kultaranta häämöttää

Niinistö isännöi puolentoista viikon päästä Kultaranta-keskusteluja Naantalissa. Niiden aiheena on kansainvälinen järjestys tai kuten presidentti totesi, järjestyksen puute.

Hän kertoi kantavansa huolta ilmiöstä, jota hän kutsuu läntiseksi traditioksi.

– Se voi olla vähän huono ilmaisu, mutta käsitän sillä läntisen perinteen, demokratian ja ihmisoikeudet eli sen, mitä me olemme tottuneet pitämään suuressa arvossa.

Läntisen tradition lipunheiluttajana on presidentin mukaan ollut muitakin kuin maantieteellisesti läntisiä maita, mutta päälipunkantaja on ollut Eurooppa ja Euroopan unioni.

– Näemme sellaisia ilmiöitä, jotka eivät oikein tue tätä kansainvälistä järjestystä, joka on ollut tukemassa läntisen tradition arvoja.

Niinistö huomautti, miten nopeasti huolenaiheet vaihtuvat.

– Uusia uhkia ilmenee. Viime syksynä Baltiassa keskusteltiin, mihin Venäjä menee seuraavaksi. Talvella oltiin sitä mieltä, että Korean niemimaalla soditaan ja nyt katsotaan, milloin Lähi-idässä.