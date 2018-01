Presidentti Niinistö kehotti uudenvuodenpuheessaan muistamaan, miten Suomi selvisi sisällissodasta

Ilmasto muuttuu ja on aina muuttunut, nälkävuosistahan on vasta puolitoistasataa vuotta. Mutta mielipidekysymys on edelleen nykytieteen valossa hiilidioksidin pakotteen suuruus takaisinkytkentöjen jälkeen. Siitä riippuu jääkö ihmisen vaikutus ilmastoon tulevaisuudessa asteeseen vai voiko ilmasto lämmetä jopa kuusi astetta. Ja siitä taas riippuu kuinka suuri ponnistus sen torjumiseen tulee käyttää muiden ongelmien kustannuksella. Ja mielipidekysymys on varmasti sekin kuinka paljon Suomen kannattaa ilmaston oikkujen torjumiseen satsata.