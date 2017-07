Olli Rehn on väärässä, meillä ei ole enää samaa raideleveyttä Venäjän kanssa.

Suomessa raideleveys on 1524mm ja Venäjällä 1520mm. Ero on kuitenkin niin pieni, että junan vaunut voivat liikkua molemmissa maissa. Rautateiden sähköjärjestelmä Venäjällä on kuitenkin täysin erilainen.