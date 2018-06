Presidentti Niinistö haluaa EU:n olevan sotilaallisesti vahvempi – "EU näyttää jääneen nyt syrjään"

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö on huolissaan siitä, että EU sekä YK ovat jääneet sivuosaan kansainvälisessä politiikassa.

– EU näyttää nyt jääneen syrjään, kuten myös YK. Esimerkiksi Syyrian, Korean ja Lähi-idän kriiseissä vaikuttaa siltä, että vain kolme tahoa mahtuu keskustelemaan: Trump, Putin ja Xi hieman eri tavoin, Niinistö pohti Kultaranta-keskustelujen aloitusinfossa.

Kultaranta-keskustelujen teemaksi on tänä vuonna valittu juuri maailmanjärjestys.

– Suomelle ja muille pienille maille kansainvälinen järjestys on erityisen tärkeä, koska perinteinen järjestys suojaa erityisesti pieniä maita, Niinistö sanoo.

Tasavallan presidentti toivoo, että EU pystyisi olemaan vahva tekijä kansainvälisesti. Se tarkoittaisi samalla sitä, että EU olisi nykyistä yhtenäisempi ja mahdollisesti myös vahvempi sotilaallisesti.

– Pitääkö EU:sta rakentaa riittävän voimakas, jos maailmalla kunnioitetaan nyt erityisesti voimaa? Olen jo pitkään ollut sitä mieltä, että EU:sta on puuttunut yksi olennainen ulottuvuus: jäsenten turvaaminen. Olen ilokseni huomannut, että tämä on noussut viimeisten 2-3 vuoden aikana keskusteluun, Niinistö pohti.

Suuri osa EU-maista on rakentanut puolustuksensa Nato-jäsenyyden ympärille. Tosin Donald Trumpin noustua Yhdysvaltojen presidentiksi EU:ssa on jouduttu pohtimaan sitä, kuinka hyvä kumppani Yhdysvallat nykyisin on.

Natosta ei kuitenkaan juurikaan Niinistön tiedotustilaisuudessa puhuttu.

– Naton tuleva huippukokous on mielenkiintoinen, Niinistö mietti.

Niinistö toivoo lisäksi, että EU-maissa ihmiset tuntisivat itsensä EU:n kansalaisiksi ja unionin itselleen arvokkaaksi.

– Miten saadaan ihmiset ymmärtämään, että EU olisi heille tärkeä, tasavallan presidentti pohti.

Yksi EU:ta eniten repivistä aiheista on turvapaikkapolitiikka. Osa jäsenmaista ei ota juuri lainkaan turvapaikanhakijoita vastaan, kun taas toiset ovat rajojaan avanneet. Yhteinen linja on ollut haussa, mutta Niinistö uskoo, että sellainen voi löytyä.

– Turvapaikkapolitiikka on EU:n laajuinen kysymys. Ihan lähiaikoina voi selvitä, onko EU:lla valmiuksia yhteiseen linjaan, jota tarvitaan. Milloin myönnetään pakolaisasema ja miten henkilö, joka ei turvapaikkaa saa, palautetaan, Niinistö sanoi.

Erityisesti Itä-Euroopan maissa on suhtauduttu nuivemmin turvapaikanhakijoihin.

Kuudetta kertaa keskusteluja

Kuudetta kertaa järjestettäviin Kultaranta-keskusteluihin on kutsuttu noin sata keskustelijaa yhteiskunnan eri tahoilta. Tilaisuus järjestetään yhteistyössä Ulkopoliittisen instituutin kanssa.

YK:n pääsihteeri António Guterres osallistuu tapahtumaan maanantaina. Ulko- ja turvallisuuspoliittisen keskustelutapahtuman aiheena on tänä vuonna kansainvälisen järjestelmän tulevaisuus.

Sunnuntaina illalla YK:n yleiskokouksen puheenjohtaja Miroslav Lajcak, Ruotsin entinen pää- ja ulkoministeri Carl Bildt sekä OECD:n apulaispääsihteeri Mari Kiviniemi puhuvat sääntöperäisen maailmanjärjestyksen näkymistä.