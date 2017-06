Presidentti Niinistö: Hallitusyhteistyön jatko on auki

"Presidentti otti kantaa myös siihen, että perussuomalaisten johdossa on nyt kaksi henkilöä, jotka ovat saaneet sakkotuomion kiihottamisesta kansanryhmää vastaan.

- Teko on yleensä sovitettu, kun tuomio on kärsitty. On aika tehtävä edessä vakuuttaa, että ne elementit, jotka tuomioon johtivat, ovat poissa, Niinistö sanoi.

Hän myös totesi, että olisi hyvä parantaa tapansa, jotta ei tule uutta tuomiota".

Onkohan presidentti Niinistön muistissa vielä Jan Vapaavuoren rötökset?

Uutinen IS:sta:

"Ilta-Sanomat etsi käsiinsä oikeuden pöytäkirjat vuonna 1983 annetusta tuomiosta selvittääkseen, mitä pahoinpitelyiltana tapahtui. Oikeuden asiakirjojen mukaan käsitys tapahtumaillan kulusta oli kaikkea muuta kuin yksiselitteinen.

Kertomuksista ilmenee, että raastuvanoikeudessa esitettiin useita, toisistaan osin eriäviä versioita tapahtumista.

Syyttäjä vaati Vapaavuorelle rangaistusta erityistä raakuutta ja julmuutta osoittavalla tavalla tehdystä törkeästä pahoinpitelystä. Lopulta oikeus tuomitsi hänet vain tavallisesta pahoinpitelystä.

Vapaavuori sai ystävineen kuukauden ja 15 päivän ehdollisen vankeustuomion".

Näin Vapaavuori samassa jutussa:

"Hän kommentoi asiaa IS:lle vuonna 1995 rikoksen tultua julki. Silloin hän joutui eroamaan silloisen valtiovarainministerin Sauli Niinistön erityisavustajan paikalta. Samalla tuli esiin myös 1984 saatu varkaustuomio.

- Ensimmäinen oli 17-vuotiana vuonna 1983. Pahoinpitely. Se oli hyvin tyypillinen töpeksintä. Humalapäissään aiheuttaa tyhmyyttään vähän isompaa vahinkoa kuin oli tarkoitus, Vapaavuori kuvaili tuolloin".

Onhan Niinistö hyväksynyt Vapaavuoren nimittämisen ministeriksi.

Miten hänen ajatusmaailmansa on muuttunut vuoden 1995 ajasta jolloin Vapaavuori joutui eroamaan Niinistön erityisavustajan paikalta?