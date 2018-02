Presidentti Niinistö: EU:n syvenevä integraatio voi luoda Suomelle pulmia

Presidentti Sauli Niinistö haluaisi kehittää yhteydenpitoa eduskuntapuolueiden puheenjohtajien kanssa nykyisestä. Niinistö sanoi valtiopäivien avajaisissa, että turvallisuuden lisäksi heidän olisi hyvä keskustella yhdessä muistakin yli vaalikausien ulottuvista aiheista. Sellaisia olisivat esimerkiksi ilmastonmuutos, yhteiskunnan rakenteiden jatkuva liike tai EU-politiikan suunta.

- Jos foorumia siihen tarvitaan, tarjoan mielelläni sellaisen. Ellei aihe kuulu presidentin rooteliin, niin hiljaisena isäntänä voin silti luoda puitteet keskustelulle, Niinistö sanoi avajaispuheessaan.

- Tällaisten keskustelujen myötä voisi löytyä pidempi ja vahvempi punainen lanka, sellainen joka ei katkeaisi hallitusvastuun vaihtuessa, Niinistö jatkoi.

Niinistön mukaan EU:sta ei ole tulossa liittovaltiota, mutta unionin hiipien syvenevä integraatio voi luoda Suomelle visaisia pulmia.

Niinistö varoitti avajaispuheessaan, että etenkin yhteisvaluutta euron kehittäminen ja mahdollinen yhteisvastuun lisääminen voivat tuottaa Suomelle päänvaivaa.

- On selvää, että euroon liittyy ongelmia. Mutta yhtä selvää on, että yhteisvaluutan muuttaminen vaatii yksimielisyyden. Suomen on syytä olla tässäkin prosessissa hereillä ja toimijana. Periaatteelliselle keskustelulle on tilausta, Niinistö sanoi.

Niinistö painotti puheessaan, että EU:n tulisi kehittää yhteiset käytännöt rajavalvontaan, turvapaikkahakemusten käsittelyyn ja palautuksiin. Sekä Schengenin että Dublinin sopimusten sisältöä ja tulkintaa on Niinistön mielestä selkeytettävä.

Piispa muistutti sisällissodan opetuksista

Valtiopäivien avajaiset alkoivat perinteisellä juhlajumalanpalveluksella Helsingin tuomiokirkossa. Avajaissaarnan piti Helsingin piispa Teemu Laajasalo. Hän otti saarnassaan esille sisällissodan muistovuoden ja muistutti siitä, kuinka niin hyvä kuin pahakin lähtee liikkeelle pienestä siemenestä.

- On vaikea löytää ja erottaa ne pienenpienet siemenet, joissa on hyvä kasvun potentiaali. On vaikea osata ravita kasvua oikein. On vaikea pitää sitkeät rikkaruohot loitolla. Mutta mahdollista se on. Siitä kertoo Suomen tarina, Laajasalo sanoi.

Valtiopäivien avajaispäivän ilta huipentuu Suomen Kansallisoopperassa, jossa nähdään Madama Butterfly.