Presidentti Martti Ahtisaari Oulussa: Pohjoismainen hyvinvointivaltio kelpaa malliksi muille

Mielestäni nyt eletään parasta aikaa, katsotaan sitten asioita millä mittarilla tahansa ja jokaista kansan osaa. On parasta terveydenhoitoa, on parhaat tuet perheille niin materiaaliset kuin henkisetkin, on toimeentulotuet, on työttömyyskorvaukset, on ilmainen opiskelu, ja jne. eli eletään holhoamisen kannalta kansalaisen parasta aikaa, mutta toisaalta holhotaan liikka ja ei vaadita yksilöltä mitään. Tämä ei ole hyväksi kenellekään ihmiselle, vaan se passivoi kansalaista elämään vaan tuilla ja narisemaan joka asiasta.