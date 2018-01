Presidentinvaaligallupien kannatuserot hämmentävät – professori löysi eroille yhden selityksen

Liki samaan aikaan tehdyt kannatuskyselyt antoivat varsinkin Sauli Niinistölle erilaisia kannatustuloksia. Emeritusprofessori perää medioilta tarkempia tietoja keruumenetelmistä, kun tuloksia julkaistaan.

Torstaina ja perjantaina julkaistujen presidentinvaaligallupien kannatuserot ovat herättäneet huomiota.

Torstai-iltana Alma Median kannatuskysely näytti kärkipaikkaa pitävän kansanliikkeen presidenttiehdokkaan Sauli Niinistön kannatukseksi 58 prosenttia. Vastaavasti perjantaiaamuna julkaistu Helsingin Sanomien gallup näytti Niinistön kansansuosion pudonneen 68 prosenttiin.

Liki samoina päivinä tehdyt ja raportoidut kyselyt antavat Niinistölle siis 10 prosenttiyksikön kannatuseron.

- Ero on aika silmiinpistävä, Niinistön kohdalla lähinnä, toteaa emeritusprofessori ja mielipidetutkimuksiin erikoistunut Pertti Suhonen Tampereen yliopistosta.

Ero ei Suhosen mukaan voi johtua kyselyssä esitetystä sanamuodosta, siis siitä, miten vastaajat ovat käsittäneet gallup-kysymyksen. Lisäksi kyselyn keruuaikakin on liki pitäen sama, HS:n kyselyn keruu kesti pari päivää Alma Median vastaavaa enemmän.

Molemmat mediatalot ovat myös raportoineet gallup-tulokseen ainoastaan kantansa kertoneet vastaajat. Tämä tarkoittaa, että kantansa päättämättömät on jätetty huomiotta, kuten varsinaisessa vaalituloksessakin. Alma Media on ilmoittanut, että yhdeksän prosenttia jätti vastaamatta kyselyyn.

- Ainoa, mikä jää on se, että tutkimuksissa on vähän erilaiset aineistonkeruutavat. Otos on muodostettu hieman eri tavoin, Suhonen arvioi Lännen Medialle.

Alma Median kyselyn otos on suurempi kuin HS:ssä, mutta Suhosen mukaan tämä vaikuttaa ainoastaan virhemarginaalin kokoon, mikä onkin Alma Medialla HS:n kyselyä pienempi.

Suhosen mielestä medioilla on yleisesti ottaen parantamisen varaa siinä, miten kyselyiden tietoja raportoidaan. Tämä auttaisi hänen mukaansa tulosten luotettavuuden arvioinnissa.

- Paheksun sitä, että laatumediat raportoivat huonosti sitä, miten tutkimukset tehdään. Kansainväliset järjestöt, joiden suosituksiin nämä tutkimuslaitokset ovat sitoutuneet, edellyttävät tarkempaa tietoa tutkimusten metodeista silloin, kun tuloksia julkaistaan, sanoo Suhonen.

Alma Media kertoi Tietoykkösen keränneen tiedot puhelinhaastattelun ja internet-kyselyn yhdistelmällä, HS:n mukaan sen käyttämä Kantar TNS -tutkimusyhtiö puolestaan internet-avusteisilla puhelinhaastatteluilla.

Jokisipilä: "En minä niitä silmät kipeinä tuijota"

Gallup-kannatusluvuissa on havaittavissa samoja trendejä, vaikka luvut toisistaan eroavatkin. Molemmat kyselyt näyttävät Niinistölle pudotusta edellisistä luvuistaan: HS:ssä pudotus oli seitsemän prosenttiyksikköä, Alma Medialla vastaavasti 12 prosenttiyksikköä.

Eduskuntatutkimuksen keskuksen johtaja Markku Jokisipilä kehottaa ennen kaikkea arvioimaan saman yhtiön tuloksia keskenään. Hän muistuttaa, että kysely vastaa aina yhden päivän tilannetta: vaalipäivä on toinen.

- En minä niitä silmät kipeinä tuijota. Aiempinakin vuosina on yksittäisten ehdokkaiden kohdalla voinut olla suuriakin heittoja, Jokisipilä sanoo

Jokisipilä uskoo, että yleinen trendi alkaa olla jo nähtävissä nyt, kun vaalien ensimmäiseen kierrokseen on runsas viikko aikaa.

On ollut tyypillistä, että suosituin ehdokas menettää etumatkaansa vaalipäivän lähestyessä, ja hän huomauttaa, että näissä vaaleissa Niinistö on kyennyt pitämään suuren kannatuksen poikkeuksellisen pitkään.

Yhteistä molemmissa gallupeissa on myös se, että oman valitsijayhdistyksensä ehdokas Paavo Väyrynen on kyennyt nostamaan kannatustaan. Joulukuussa mukaan ehtinyt Väyrynen on noussut molemmissa kyselyissä presidenttikisan kolmanneksi, ohi perussuomalaisten Laura Huhtasaaren.

Jokisipilä kertoo, ettei Väyrysen suosiota kannata väheksyä. Kuusi vuotta sitten oli lähellä, että Väyrynen olisi päässyt Pekka Haaviston (vihr.) sijaan toiselle kierrokselle.

- Väyrynen on neljättä kertaa ehdolla, ja kun katsoo hänen edellisiä kertojaan, niin kyllä hänellä on ollut komeita kannatuslukemia. Yli puoli miljoonaa ihmistä on häntä äänestänyt, hän sanoo.

Presidentinvaalien ensimmäinen kierros järjestetään sunnuntaina 28. tammikuuta.