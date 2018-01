Presidentinvaalien ennakkoäänestys jatkuu ensi viikkoon asti - katso lista Oulun ennakkoäänestyspaikoista

Presidentinvaalin ennakkoäänestys alkaa tänään keskiviikkona ja jatkuu ensi tiistaihin 23. tammikuuta asti.

– Oulussa ennakkoäänestyspaikkoja on lisätty parilla kappaleella, Oulun kaupungin keskusvaalilautakunnan puheenjohtaja Aulikki Heinonen (kesk.) kertoo.

Ennakkoäänestyspaikkoja on Oulussa kaksikymmentä. Seitsemän niistä on avoinna jokaisena ennakkoäänestyspäivänä, kahdeksan on avoinna kaikkina muina päivinä paitsi sunnuntaina 21.1. ja viisi paikkaa avoinna kahtena-viitenä päivänä.

– Suurin osa on vanhoissa tutuissa paikoissa, Heinonen lisää.

Jos vaaleissa tarvitaan toinen äänestyskierros, sen ennakkoäänestys järjestetään 31.1.-6.2. Siinä ovat käytössä samat ennakkoäänestyspaikat.

Ennakkoäänestys on mahdollinen yleisissä ennakkoäänestyspaikoissa koko maassa kotikunnasta riippumatta, mutta vaalipäivänä saa äänestää vain siinä äänestyspaikassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin. Tämä paikka selviää äänioikeutetulle ennen vaaleja postitetusta ilmoituskortista.

Oulussa pääsee äänestämään ennakkoon seuraavissa paikoissa:

Keskustan posti

Hallituskatu 36

Avoinna:

17.1.-19.1.2018 08:00-20:00

20.1.2018 10:00-16:00

21.1.2018 12:00-16:00

22.1.-23.1.2018 08:00-20:00

Kaakkurin K-Citymarket

Metsokankaantie 5

Avoinna:

17.1.-19.1.2018 10:00-20:00

20.1.2018 10:00-16:00

21.1.2018 12:00-17:00

22.1.-23.1.2018 10:00-20:00

Limingantullin Prisma

Nuottasaarentie 1

Avoinna:

17.1.-19.1.2018 10:00-20:00

20.1.2018 10:00-16:00

21.1.2018 12:00-17:00

22.1.-23.1.2018 10:00-20:00

Linnanmaan Prisma

Kauppalinnankuja 1-3

Avoinna:

17.1.-19.1.2018 10:00-20:00

20.1..2018 10:00-16:00

21.1.2018 12:00-17:00

22.1.-23.1.2018 10:00-20:00

S-Market Haukipudas

Kauppakuja 2

Avoinna:

17.1.-19.1.2018 10:00-20:00

20.1.2018 10:00-16:00

21.1.2018 12:00-17:00

22.1.-23.1.2018 10:00-20:00

Kiimingin Yhteispalvelu, kunnanvirasto

Lempiniementie 2

Avoinna:

17.1-19.1.2018 10:00-20:00

20.1.2018 10:00-16:00

21.1.2018 12:00-17:00

22.1.-23.1.2018 10:00-20:00

Oulunsalon Kapteeni, kirjasto

Karhuojantie 2

Avoinna:

17.1.-19.1.2018 10:00-20:00

20.1.2018 10:00-16:00

21.1.2018 12:00-17:00

22.1.-23.1.2018 10:00-20:00

Ideapark Oulu

Ritaharjuntie 49 B

Avoinna:

17.1.-19.1.2018 10:00-20:00

20.1.2018 10:00-16:00

22.1.-23.1.2018 10:00-20:00

Ruskon K-Citymarket

Laakeritie 4

Avoinna:

17.1.-19.1.2018 10:00-20:00

20.1.2018 10:00-16:00

22.1.-23.1.2018 10:00-20:00

Tuiran koulu

Koskitie 27

Avoinna:

17.1.-19.1.2018 10:00-20:00

20.1.2018 10:00-16:00

22.1.-23.1.2018 10:00-20:00

Myllyojan kirjasto

Karvarinaukio 11

Avoinna:

17.1.-19.1.2018 10:00-20:00

20.1.2018 10:00-16:00

22.1.-23.1.2018 10:00-20:00

Virastotalo Oulu10

Torikatu 10

Avoinna:

17.1.-19.1.2018 10:00-20:00

20.1.2018 10:00-16:00

22.1.-23.1.2018 10:00-20:00

Oulun kaupunginkirjasto (pääkirjasto)

Kaarlenväylä 3

Avoinna:

17.1.-19.1.2018 10:00-20:00

20.1.2018 10:00-16:00

22.1.-23.1.2018 10:00-20:00

Ylikiimingin S-market

Harjutie 21

Avoinna:

17.1.-19.1.2018 10:00-19:00

20.1.2018 10:00-16:00

22.1.-23.1.2018 10:00-19:00

Yli-Iin Sale

Karjalantie 5

Avoinna:

17.1.-19.1.2018 10:00-19:00

20.1.2018 10:00-16:00

22.1.-23.1.2018 10:00-19:00

Oulun yliopisto (Linnanmaa)

Erkki Koiso-Kanttilan katu

Avoinna:

17.1-19.1.2018 10:00-18:00

22.1.-23.1.2018 10:00-18:00

Oulun seudun ammattikorkeakoulu

Kotkantie 1

Avoinna:

17.1.-19.1.2018 10:00-18:00

Caritaskylä, Taka-Lyötty

Kapellimestarinkatu 2

Avoinna:

17.1.-18.1.2018 10:00-18:00

Sale Maikkula

Kangaskontiontie 3

Avoinna:

22.1.-23.1.2018 10:00-20:00

Kellon S-Market

Kissaojankuja 4

Avoinna:

22.1.-23.1.2018 10:00-20:00