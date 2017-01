Postin täsmätoimet ovat vähentäneet jakeluhäiriöitä aiemmin ongelmallisilla alueilla, Posti Group tiedottaa. Postin mukaan jakelun kattavuus on tammikuun aikana ollut päivittäin keskimäärin 99,4 prosenttia koko Suomessa. Taso on parempi kuin vuosi sitten.

Postin mukaan jakeluhäiriöitä on ehkäisty esimerkiksi postinjakajien rekrytoinneilla pääkaupunkiseudulle, jossa postinsaajia ja jaettavaa on eniten, mutta jossa henkilöstön vaihtuvuus on myös suurinta. Lisäksi muun muassa jakelureittejä on pääkaupunkiseudulla korjattu ja iltapäiväkuljetuksia lisätty. Rekrytointimahdollisuuksia kartoitetaan parhaillaan myös muualla maassa.

Postin mukaan jakelu sujui viime vuoden lopulla normaalisti suurimmassa osassa maassa, mutta paikalliset jakeluhäiriöt aiheuttivat harmia.

Tämän vuoden ensimmäisinä viikkoina esimerkiksi pääkaupunkiseudun sanomalehtien varhaisjakelussa on ollut ongelmia. Posti kertoo, että vuodenvaihteessa henkilökunnassa on ollut tavallista suurempaa vaihtuvuutta, ja se on vaatinut pikarekrytointeja. Osaavaa työvoimaa on kuitenkin ollut vaikeaa saada.

Posti lupaa, että tilanne normalisoituu tammikuun loppuun mennessä.

- Vaikka häiriöt olivat lyhytaikaisia, on ymmärrettävää, että asiakkaamme olivat harmissaan. Täyden sadan prosentin tulokseen on kolmen miljoonan postinsaajan verkossa lähes mahdotonta päästä, mutta teemme sen eteen töitä joka päivä kaikkialla Suomessa, Postin jakelusta vastaava johtaja Juhani Vuola lupaa tiedotteessa.