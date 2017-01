Posti panostaa nyt hoiva-alaan tosissaan: Rekrytoi tänä vuonna lukuisia alan ammattilaisia

Posti profiloituu nyt yhä vahvemmin postin jakelun ja muiden kotipalveluiden ohella myös hoiva-alan palveluiden tarjoajaksi.



Yhtiö ilmoitti tänään ostaneensa kotihoidon ja henkilökohtaisen avustamisen palveluja kunnille tarjoavan HR Hoiva Oy:n.



Tällä hetkellä HR Hoiva tarjoaa palveluita noin 30 paikkakunnalla, ja jatkossa samat palvelut tuotetaan osana Postia.



– Vuoden loppuun mennessä tarkoituksena on, että kotihoidon palveluita pystyttäisiin tuottamaan jo 50 paikkakunnalle, Kokkonen sanoo.



Tarve uusille työntekijöille on siis palveluiden laajentamisen kasvaessa ilmeinen.



Postin kotipalveluiden johtaja Petri Kokkosen mukaan hoiva-alan ammattilaisia tullaan rekrytoimaan tarpeen mukaan. Tällä hetkellä tarvetta on ainakin kymmenille uusille työntekijöille, ja tarve tulee hänen mukaansa vain kasvamaan.



– Määriä on vaikea sanoa, mutta jos nyt sanon, että rekrytoinnin tarve on kymmenien, mutta ei nyt ihan satojen luokkaa, Kokkonen sanoo.





Kokkosen mukaan Postin palveluiden laajentamisella voitaisiin parhaimmassa tapauksessa varmistaa palveluiden saatavuus myös harvemmin asutetuilla seuduilla ja työllistää lisää ihmisiä.



– Tavoitamme joka arkipäivä 2,8 miljoonaa kotitaloutta, joten verkosto suunnitelmille on jo valmiina, Kokkonen sanoo.



– Ainoa asia, mitä meillä ei vielä ollut suunnitelmien toteuttamiseksi, olivat sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaiset, Kokkonen perustelee yrityskauppaa.



HR Hoivanssa työskentelee tällä hetkellä 190 henkilöä, ja henkilöstön työsuhteet jatkuvat siirtymisen jälkeen ennallaan.



Myös Postin työntekijöitä tullaan kouluttamaan uusiin tehtäviin.



Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU:n valtakunnallinen pääluottamusmies Juha Torvinen näkee kaupan myönteisenä asiana, sillä sen avulla Postin jakelun vähentymisen uhkaamia työpaikkoja voidaan säilyttää.



Viimeisten kolmen vuoden aikana Postin YT-neuvotteluiden seurauksena työpaikkoja on hävinnyt sadoittain.



– Yrityskaupan avulla halukkaita voidaan kouluttaa laajentamaan työnkuvaansa, jotta he kykenisivät täyttämään yhtiön työvoiman tarvetta yhä paremmin myös hoivapalveluiden osalta, Torvinen sanoo.