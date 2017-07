Posti ei jaa enää kirjeitä tiistaisin - Viestintävirasto pyytää selvitystä

Jakajille tulee isompi taakka jakaa keskiviikkona myös tiistain postit. Siitä ei tunnu kukaan välittävän vaan oma napa on tärkein. Tavoitteenahan tässä on vähentää väkeä Postilta ja sen tuntuvat kumma kyllä kaikki hyväksyvän. Kannattaisi miettiä mitä se omalle kohdalle merkitsisi jos työtunnit vähenevät siinä määrin, ettei palkalla enää elä. Tätähän ei voi tietenkään ymmärtää kuin ne, jotka joutuvat itsensä työllä elättämään. Mielestäni Posti toimii epäisänmaallisesti ajamalla alas omaa toimintaansa ja teidän, joiden mielestä tämä on hyvä päätös, toivon joskus joutuvan kokemaan jotain vastaavaa omalla kohdallanne. Se ehkä avaisi silmät.