Porvoon kaupunki selvittää kävelysillan pettämisen syyt - 15 ihmistä putosi jokeen, kun silta kääntyi ympäri

Viisitoista ihmistä joutui veden varaan, kun kaupungin ylläpitämä kävelysilta petti Porvoossa myöhään lauantaina. Itä-Uudenmaan pelastuslaitokselta kerrottiin, että kelluvalle ponttoonilaiturille johtava silta kääntyi ympäri, kun ihmiset olivat hakeutuneet sen toiselle reunalle.

Kaikki jokeen pudonneet pääsivät omin avuin rantaan. Heistä yksi kolautti päätään onnettomuudessa, mutta vakavampia vammoja ei tullut, eikä ketään viety jatkohoitoon.

- Syväähän siinä ei ole, mutta ei se kovin kummoista iskua päähän tai muualle tarvitse, että menettää vaikka tajuntansa. Toki siinä on vaaratilanne ollut kyllä, päivystävä palomestari Petri Lyttinen arvioi STT:lle.

Onnettomuus tapahtui Porvoonjoen itärannalla vanhaa kaupunkia vastapäätä. Sillan keikahdettua toistakymmentä ihmistä jäi jumiin laiturille arviolta puoleksi tunniksi, ennen kuin heidät autettiin pelastuslaitoksen veneellä rantaan.

Vielä tänään ei ollut tiedossa, miksi silta oli pettänyt. Palomestari Lyttisen mukaan silta oli jostain syystä päässyt liikkumaan paikaltaan ja sitten kääntynyt ympäri. Hänen mukaansa sillan pitäisi normaalisti kestää tilanne, jossa 15 ihmistä on sen toisella reunalla.

Kaupungin kuntatekniikkapäällikön Kari Hällströmin mukaan on epäselvää, olivatko ihmiset vain seisseet sillalla vai tehneet muutakin ennen rakennelman pettämistä.

Onnettomuudessa kävelysillan rannan puoleinen pääty irtosi paikaltaan ja romahti veteen. Hällström sanoi, että ilmeisesti rannan puoleisissa liitosrakenteissa jokin kohta oli pettänyt.

Laituri on suosittu illanviettopaikka

Porvoon kaupunki ilmoitti tilanneensa asiantuntijalta selvityksen onnettomuuteen johtaneista rakenteellisista syistä. Asiantuntija myös suunnittelee sillan korjauksen.

Hällström kertoi, että silta nostetaan vedestä alkavalla viikolla. Sen jälkeen kaupunki pääsee arvioimaan sen kärsimiä vaurioita, ja onnettomuuden syistä voidaan saada tietoa. Kaupunki aikoo myös kuulla viranomaisia ja silminnäkijöitä lauantain tapahtumista.

Kävelysillan päässä olevaa laituria kutsutaan Porvoossa tykkilaituriksi, sillä sen vieressä jokirannassa on vanha tykki muistomerkkinä. Laiturilla pysähtyy Porvoonjoella seilaava jokiristeilijä. Paikallisen Itäväylä-lehden mukaan tykkilaituri on myös suosittu illanviettopaikka. Toistaiseksi laituri on pois käytöstä.

Heinäkuun alussa riippusillan kannatinvaijerin pettäminen aiheutti vaaratilanteen Repoveden kansallispuistossa. Riippusilta keikahti 45 asteen kulmaan, kun sillalla oli yhdeksän ihmistä. Kukaan ei kuitenkaan loukkaantunut tilanteessa.

Repoveden onnettomuuden jälkeen Metsähallitus sanoi tarkastavansa kaikki riippusiltansa elokuun loppuun mennessä.

Linkki juttuun