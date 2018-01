Työkyvyttömyyseläke se kun työpaikka on toiset on tekevinään työtä ja hakevinaan työtä ja kun työtä ei ollut niin piti tehdä työtä mitä onnistui saamaan ja kun ei sitä muuta työtä siihen aikaan ollut niin piti kestää kiusaaminen ja kova yksitoikkoinen työ ja palkan sai ja jotakin muutakin kokemusta ja kun ei kuulunut tukien piiriin kun oli syntynyt 1950 luvulla niin ei voinut kuin käydä ruotsissa ja vähän omin neuvoin ja muidenkin tulla tomeen ja sitten opetella vähällä tulemaan toimeen ja opetella kommerverkit niinkuin laitkin ja sitten hakeutua työkyvyttömyyseläkkeelle kun ei jaksa enää tässä yhteiskunnassa tehdä töitä muiden eduksi kun itse ei hyödy mitään vaikka on maksanut itsensä kipiäksi ja vielä elättänyt lisäksi monta muuta veijaria mutta kukaan ei kiitoksella elä eikä anteeksi pyynnöllä maksakaa korvauksia törkeistä käytöksistänne ja solvauksistanne.