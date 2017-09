Porokello-sovellus pääsi heti autoilijoiden suosioon – parissa viikossa yli 15 000 latausta

Porokello-sovellus on saanut hyvän vastaanoton.

Autoilijoita poroista varoittavaa Porokello-sovellusta on ladattu suomalaisten kännyköihin jo yli 15 000 kertaa.

Porokello-mobiilisovellusta on saattanut 13. syyskuuta lähtien ladata ilmaiseksi Applen puhelimiin ja android-puhelimiin. Jo aiemmin systeemi on varoittanut poroista V-Traffic-palvelussa navigaattoreissa ja kännyköissä.

Porokello-palvelun pohjana ovat reaaliaikaiset porovaroitukset, joita tuottavat poronhoitoalueella autoilevat ammattiautoilijat.

Hanketta hallinnoiva Lapin ely-keskus on värvännyt ammattiautoilijoita varoittajiksi vuoden 2016 kesäkuusta lähtien. Porovaroittajia on yli 1 800 ja he tuottavat 50–1 500 porovaroitusta päivässä.