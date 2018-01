Poroja, paksun lumen peittämiä puita ja pastellisävyjä – Instagramissa Lappi näyttää satumaalta

Lapin matkailu on kasvanut huomattavasti viime vuosina. Pohjoisen suosio näkyy myös sosiaalisessa mediassa: esimerkiksi #lapland-tunnisteella on julkaistu yli 773 000 kuvaa Instagramissa.

Instagramin kuvavirrassa Lappi näyttäytyy tammikuussa talvisena satumaana. Kuvissa toistuvat talven valon pastellisävyt ja lumen kerrostamat puut.

Lapin yhteinen markkinointi- ja viestintätalo House of Laplandin ohjelmapäällikkö Katariina Imporanta kertoo, että he huolehtivat siitä, että Lappi näkyy ja kuuluu niin matkakohteena, asuinpaikkana, kuvauskohteena sekä arktisena bisnesympäristönä.

Sosiaalisessa mediassa halutaan Imporannan mukaan korostaa erityisesti Lapin vahvuuksia ja kertoa tarinoita.

Imporanta kertoo, että seuraajat hakevat Instagramin kuvavirrasta vau-elämyksiä. Näitä tarjoavat meneillään oleva upea talvi, revontulet, luonnon värit ja tykkylumen peittämät puut.

Imporannan mukaan Only in Laplandin Instagram-tilillä nostetaan kuviin mukaan myös ihmisiä ja heidän tekemisiään.

– Halutaan myös välittää se, että ei olla vaan tyhjä maisema. Kuvassa on usein oltava se ihmisen kosketus tai läsnäolo, Imporanta perustelee.

Lapin maine voi kiiriä somessa myös muuten kuin omien markkinointikanavien kautta. Jos kansainvälisesti tunnettu vaikuttaja tai julkkis vierailee Lapissa ja julkaisee matkaltaan kuvia sosiaalisessa mediassa, se tuo Lapille saman tien valtavan määrän julkisuutta. Esimerkkinä Imporanta mainitsee intialaisen supertähti Anushka Sharman Lapin-vierailun, joka noteerattiin mediassa ympäri maailmaa.

Vaikka suuri osa sosiaalisen median kuvavirrassa näkyvistä Lappi-kuvista on otettu talvella, niin työtä tehdään myös kesäsesongin markkinoimiseksi. Eritoten Lapin talvimatkailu on viime aikoina kasvanut hurjasti. Kasvu on ollut jopa niin kovaa, että rajat alkavat tulla vastaan.

– Jotta matkailun kasvu olisi kestävää, niin sesonkia tulee pidentää, Imporanta toteaa.

Imporannan mukaan paukkuja on lisätty esimerkiksi kesän keskiyön auringon markkinoimiseen. Tarkoituksena on näyttää ihmisille, että ympäri vuorokauden jatkuva valoisuus on paljon muutakin kuin keskellä yötä paistava aurinko.

– Haluamme korostaa sitä, kuinka valossa on useita eri vivahteita ja kesän aktiivisuutta, Imporanta kuvailee.

Sosiaalisen median ansiosta jotkut paikat ovat ehtineet Lapissa jo muodostua suosikkikohteiksi niistä julkaistujen kuvien ansiosta. Imporannan mukaan esimerkiksi Ylläksellä sijaitseva Suomijärvi, Rukan Myllykoski ja Levillä sijaitseva Joulupukin maja ovat kuvien avulla ikonisiksi muodostuvia paikkoja.

– Myös Posion Korouoma jääputouksineen on upea, Imporanta toteaa.

Itsekin Lapista kotoisin olevan Imporannan henkilökohtaisia suosikkeja ovat Kiilopään huippu Saariselällä sekä koko Pyhätunturin ympäristö kuruineen, polkuineen ja vesiputouksineen.