Porin kokoomus haluaa vastauksia SDP:ltä ja Krista Kiurulta osallistumisesta puhelimitse kaupunginhallituksen kokouksiin

Porissa kokoomuksen valtuustoryhmän puheenjohtaja Anttivesa Knuuttila haluaa vastauksia siihen, miksi kaupunginvaltuuston puheenjohtaja kansanedustaja Krista Kiuru (sd.) on ollut puhelimen välityksellä läsnä joissakin kaupunginhallituksen kokouksissa.

- Demariryhmältä ja valtuuston puheenjohtajalta Kiurulta olisi kiva kuulla, mitä oikeastaan on tapahtunut ja miksi on tapahtunut, Knuuttila kertoi sunnuntai-iltana kokouksen jälkeen, jossa oli mukana valtuustoryhmien puheenjohtajia.

SDP:n valtuustoryhmän puheenjohtaja Arja Laulaisen mielestä kyseessä on ollut erehdys, joka on myönnetty. Hän kuvaa tapausta sattumien sumaksi.

- Myös Krista Kiuru on ollut hyvässä uskossa, että hänen läsnäolonsa etäyhteyksien kautta on kaikkien tiedossa. Ja näin ei ollutkaan.

Tilanne on Laulaisen mukaan korjattu heti, kun se on havaittu.

- Ja sen myötä uusia käytäntöjä ollaan luomassa, hän lisäsi.

"Hämmennystä aiheuttaa pöytäkirjojen muuttaminen jälkikäteen"

Knuuttilan mukaan hämmennystä aiheuttaa edelleen muun muassa kaupunginhallituksen kokousten pöytäkirjojen muuttaminen jälkikäteen. Kaupunginhallitus on päättänyt, että pöytäkirjat muutetaan siten, että Kiuru merkitään läsnäolijaksi.

- Tärkeä asia olisi löytää luottamus suurimman ryhmän (sosiaalidemokraatit) ja muiden ryhmien tai ainakin meidän välille, jotka olemme hämillämme asiasta. Sen voin sanoa, että kokoomusryhmä on veitsenterällä tässä, että onko sitä luottamusta vai eikö sitä ole, Knuuttila sanoo.

Laulainen ei usko, että tapaus vaikuttaa Kiurun asemaan valtuuston puheenjohtajana.

- Kyse on tilanteesta, jossa ollaan myönnetty tapahtunut eikä sitä saa tekemättömäksi. Mutta haluaisin, että tässä olisi jokin suhteellisuudentaju siihen, että tilanteessa on ollut ketju, jossa nähdään, että on tapahtunut erehdys. Ja nimenomaan siten, että Krista Kiuru on ollut itse hyvässä uskossa, että hänen läsnäolonsa on meidän kaikkien tiedossa, Laulainen sanoi.

Kiuru kertoi aiemmin Facebookissa, että hän on ollut osittain läsnä kolmessa kaupunginhallituksen varsinaisessa kokouksessa ja yhdessä työkokouksessa myös puhelimitse.

