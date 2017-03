Populismin tutkija: Halla-aholta odotettavissa kannattajilleen messiaaninen ilmoitus

Populismin tutkija Emilia Palonen odottaa europarlamentaarikko Jussi Halla-aholta (ps.) tänään messiaanista ilmoitusta, lähteekö tämä tavoittelemaan perussuomalaisten puheenjohtajuutta.



– Halla-aholla on messiaaninen tyyli, ja kannattajat käyttävät hänestä nimitystä mestari. Hän on samaan aikaan ikään kuin etäännytetty johtaja. Siksi on ymmärrettävää, että hän kommunikoi mieluummin videotallenteen kautta, joka on kertaalleen tehty ja annetaan tiedoksi. Kun sana on sanottu, sitä ei päästä haastamaan, Palonen arvioi etukäteen.



Halla-aho on luvannut kertoa tänään kello 13 aikeistaan perussuomalaisten lehden nettisivuilla osoitteessa www.suomenuutiset.fi. Puoluevirkailija Matti Putkonen kertoi eilen, että Halla-ahon ilmoitus annetaan perusteluineen videotallenteessa.



Suomen Uutisten päätoimittaja Matias Turkkila ei suostunut maanantaina etukäteen vahvistamaan, onko video nauhoitus. Hän ei myöskään vastannut, miten tiedotusvälineet pääsevät esittämään Halla-aholle kysymyksiä.



– Koita malttaa klo13:een saakka. Asiaa selviää sitten, Turkkila ilmoitti tekstiviestillä.



Palosen mukaan populistipoliitikot pyrkivät yleensä puhumaan suoraan kansalle.



– Puheenjohtaja Timo Soinilla (ps.) on oma bloginsa. Samaan liittyy myös se, että jäsenet pääsevät puoluekokouksessa suoraan valitsemaan puheenjohtajansa, yliopistolehtori Palonen sanoo.



Timo Soini ilmoitti ”plokissaan” toissa sunnuntaiaamuna, että hän jättää puheenjohtajan tehtävät kesäkuussa pidettävässä puoluekokouksessa. Soini myös perusteli ratkaisuaan huolellisesti miettimässään tekstissä.



Myöhemmin iltapäivällä Soini vastasi tiedotusvälineiden kysymyksiin lähtiessään virkamatkalle Helsinki-Vantaan lentoasemalta.