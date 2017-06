Pönttölintuja bongataan tehostetusti viikonloppuna

BirdLife Suomen järjestämän Pönttöbongauksen tavoitteena on kerätä tietoa pönttölinnuista ja niiden pesinnästä. Lauantaina ja sunnuntaina järjestettävään tapahtumaan voi osallistua kaikki lähiympäristönsä lintujen seurannasta kiinnostuneet.

Toukokuun viileän sään vuoksi monen lajin pesinnän odotetaan alkaneen tavanomaista myöhemmin.

Osallistujilta kysytään, mitä linnunpönttöjä tarkkailupaikalla on sekä mitä lajeja pöntöissä pesii tai on tänä vuonna pesinyt. Birdlife korostaa, että tarkkailu on tehtävä lintuja häiritsemättä.

Havainnot pönttölinnuista voi ilmoittaa osoitteessa www.ponttobongaus.fi tai postikortitse.

Pönttöbongaus järjestetään viidettä kertaa. Viime vuonna pönttölinnuista saatiin havaintoja lähes 3 900 paikalta.