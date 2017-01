Polvikankaantien mutka heittää autot tieltä, paikalliset hinanneet kymmeniä autoja pois ojasta

Oululainen Juha Viitala osoittaa tuohtuneena kahta korkeaa mäntyä. Oikeanpuoleisen rungon kaarnassa näkyvät vielä heikosti jäljet parin vuoden takaisessa autokolarista.



Vasemmanpuoleisessa männyssä merkit ovat huomattavasti tuoreemmat. Reilu kuukausi sitten, marraskuun 27. päivänä, tässä mutkassa sattui kuolonkolari.



Poliisin mukaan oululainen pariskunta oli ajanut hieman ennen iltaseitsemää Hönttämäestä Polvikankaantietä Ylikiimingintielle päin, kun autoa kuljettanut mies menetti auton hallinnan vasemmalle kaartuvassa mutkassa.



Auto ajautui kulkusuunnassaan oikealle puolelle ojaan ja törmäsi puuhun. Matkustajana ollut nainen loukkaantui, ja autoa kuljettanut noin 30-vuotias mies kuoli onnettomuuspaikalle.



Muutaman sadan metrin päässä onnettomuuspaikalta asuva Juha Viitala pelkää, että onnettomuudet jatkuvat.



– Paikalliset osaavat tässä ajaa hiljaa, mutta ulkopaikkakuntalaisille tämä on todella vaarallinen paikka, oikea kuolemanmutka.

Paikalliset hinanneet ojaan ajajia

Paikalliset traktorin omistajat ovat huomanneet hinausavun olevan todella tarpeen.



Kivenheiton päässä Tiurantiellä asuva maanviljelijä Juha Putaala kertoo joutuneensa vetämään viime vuosien aikana kymmeniä autoja penkasta.



Pian paikalle kääntyy Ylikiimingintieltä mutkan vaarallisuutta päivittelemään vielä Aku Kontio, joka kertoo joutuneensa vetoavuksi viimeksi pari viikkoa sitten.



– Ja sitten tulevat vielä kaikki tilattujen hinausautojen keikat päälle, Viitala ynnäilee.

Polvikankaantien kunnossapidosta vastaa Oulun kaupunki. Liikenneinsinööri Jorma Heikkinen sanoo, että tieto tien yhden mutkan vaarallisuudesta tuli heille yllätyksenä.



– Yhteydenottoja on tullut marraskuussa sattuneen onnettomuuden jälkeen. On varmaan niin, että paljon tietä käyttävät osaavat varoa mutkaa. Siitä myös varoitetaan liikennemerkillä ja nopeusrajoitus on 60, joten ihmetyttää, miksi paikassa sattuu tieltä suistumisia.



Heikkisen mukaan tien liikenneturvallisuuden parantamista selvitetään.



– Mutkaan voidaan laittaa esimerkiksi 40 kilometrin tuntinopeussuositus tai mustakeltainen, niin sanottu taustamerkki.